GTA 5 kaynak kodlarının sızmasının ardından işler büyüyor! Rockstar'ın başı dertte olabilir

GTA V kaynak kodlarının sızmasının ardından bu kez Rockstar Games'in tüm şirket sırları da açığa çıkabilir.

Rockstar Games, son dönemin büyük siber saldırılarından birine maruz kaldı ve popüler oyunu GTA V'in kaynak kodları sızdırıldı. Hacker tarafından yapılan paylaşımda, 4 GB'lık dosyaların arasında GTA 6, Agent, Bully 2, Midnight Club 5 gibi yapımlara dair bilgiler de bulundu. Hacker, kaynak kodları için büyük talep olduğunu belirterek, Telegram üzerinde bir süre daha gizli kalacaklarını ve daha sonra herkese açık hale getireceklerini söyledi. Bu durum, Rockstar Games'in büyük zarar görmesine neden olabilir, özellikle 200 GB'lık tam veri setinin sızdırılması durumunda.

Rockstar Games'in başı dertte

Sızan dosyalar arasında çalışanların iş e-posta adresleri de bulunduğu belirtildi. Toplamda 1158 çalışana ait bilgilerin bu sızıntıda yer alması, Rockstar'ın bu konuda bir ihmal yaşamış olabileceğini gösteriyor. Bu tür sızıntılar, oyun şirketleri için pazarlama, geliştirme, telif hakları ve gizlilik anlaşmaları gibi bir dizi soruna neden olabilir. Ayrıca, sızan bilgilerin eksik veya yanıltıcı olması, oyun yapım maliyetlerini etkileyebilir. Oyun şirketleri, bu tür saldırılara karşı güvenlik önlemleri alarak mücadele ediyor.