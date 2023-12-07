GTA 6'nın geliştiricisi Rockstor sanıldığı gibi değil! Burada çalışmak tam bir kabus olabilir

Şu an GTA 6 ile gündemi kasıp kavuran Rockstar, çalışanlarına adeta nefes aldırmayacak bir çalışma yöntemi benimsiyor. Şirkette bazı çalışanlar haftada 100 saat çalışmak zorunda bırakılıyor. Mesailer, uzun çalışma saatleri, baskı...

Rockstar Games'in oyun dünyasında nasıl bir üne sahip olduğu ve bu ününün arkasında yatan zorlu çalışma koşulları oldukça dikkat çekici. Biz sadece GTA gibi oyunlarla bayıldığımız şirket, aslında çalışanları için ciddi çalışma koşullarına sahip.

Rockstar'ın çalışma koşulları korkutuyor

Webtekno'nun haberine göre, Red Dead Redemption 2'nin yapımı sırasında, Rockstar Games'in eski kurucularından Dan Houser'ın yaptığı açıklama büyük bir tartışma yaratmıştı. Houser, zaman zaman bazı çalışanların haftada 100 saate varan çalışma sürelerine maruz kaldığını ifade etmişti. Bu açıklama oyun dünyasında ve medyada büyük yankı uyandırdı ve çalışanların zorlu çalışma şartları konusunda şirketi eleştirmelerine neden oldu.

Haftada 100 saat çalışmak zorunda kalabiliyorlar

Rockstar Games, çalışanlarını bu şekilde çalışmaya zorlamadığını belirten bir açıklama yapmıştı. Ancak eleştiriler büyüdü ve şirketin bu konuda daha şeffaf olması talep edildi. Dan Houser, 100 saatlik çalışma ifadesinin sadece belirli bir süre ve belirli bir grup için geçerli olduğunu, genel bir uygulama olmadığını belirtti. Ancak bu açıklama da genel eleştirileri durdurmaya yetmedi.

Çalışanlar, sosyal medya ve anonim hesaplar aracılığıyla zorlu çalışma koşulları, sürekli ek mesai ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını paylaştılar. Zorunlu ek mesai sürelerinin uzun ve kesintisiz olduğu, bazı çalışanların maaşlarını alamadığı, çalışma stresinin depresyona neden olduğu belirtildi.

Çalışanlar psikolojik olarak olumsuz etkilendi

Oyunun belirlenen tarihine yetiştirilmesi için çalışanlara aşırı baskı yapıldığı ve bu durumun bazı kişileri psikolojik olarak olumsuz etkilediği ifade edildi. Çalışanlar, sırf azar yememek için boş boş masa başında çalıştıklarını ve ofisten ayrılamadıklarını ifade ettiler.

Red Dead Redemption 2 olayı, Rockstar'ın ilk kez böyle bir durumla karşılaştığı anlamına gelmiyor. Daha önce de benzer baskılar ve çalışma koşulları, Red Dead Redemption 1'in yapımında yaşanmıştı. 2010 yılında çalışanların eşleri, eşlerini görememenin ve aile hayatlarının zorlaştığının şikayetlerini içeren mailler atmışlardı.

Bazı çalışanlar, Rockstar'ın sağlık sorunları ve kişisel zorluklar konusunda destekleyici olduğunu belirtirken, diğerleri şirketin bu konuda yetersiz kaldığını ifade ettiler. Rockstar'da çalışmak bir ayrıcalık olarak görülüyor, ancak aynı zamanda büyük bir stres ve baskı ortamının olduğu da dile getiriliyor.

Sonuç olarak, Rockstar Games'in oyun dünyasında büyük başarı elde etmiş olmasıyla birlikte, bu başarıya ulaşmak için çalışanlarına büyük fedakarlıklar yaptırdığı ve zorlu çalışma koşullarına maruz bıraktığı bir gerçek.