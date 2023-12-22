GTA 6'nın videolarını sızdıran hacker, ömür boyu hastane hapsine mahkum edildi

Eylül 2022'deki dev GTA 6 sızıntısının arkasındaki isimlerden olan 18 yaşındaki hacker için çarpıcı bir karar verildi. Lapsus$ grubunun üyesi olan Arion Kurtaj, süresiz hastane hapsine mahkum edildi.

Rockstar imzalı GTA 6'nın ilk resmi fragmanının yayınlanmasının ardından, Eylül 2022'de meydana gelen büyük bir sızıntı, oyunun birçok detayını içeren videolarıyla dikkat çekmişti. Bu sızıntının sorumlusu olarak bilinen hacker grubu Lapsus$, oyun dünyasındaki gelişmeleri sarsmıştı.

Süresiz hastane hapsine çarptırıldı

Grubun önde gelen isimlerinden biri olduğuna inanılan Arion Kurtaj hakkında önemli bir gelişme yaşandı. BBC'nin haberine göre, 18 yaşındaki hacker, mahkemenin kararıyla süresiz hastane hapsi cezasına çarptırıldı.

Mahkemede, otizmli olduğu belirtilen Kurtaj'ın hala tehlikeli olabileceği vurgulandı. Yapılan akıl sağlığı değerlendirmesinde, hacker'ın "mümkün olan en kısa sürede siber suçlara geri dönme niyeti" olduğu belirtildi. Ayrıca, mahkeme, Kurtaj'ın son zamanlarda şiddet eğiliminde olduğunu ve bir dizi yaralama ile maddi hasar ihbarı aldıklarını da ifade etti.

Bu bilgilerin ardından, hacker için süresiz hastanede kalma kararı verildi. Kurtaj, doktorlar onun artık tehlikeli olmadığına karar vermediği sürece güvenli bir hastanede tutulacak. Eğer tehlikeli olmadığına dair bir karar alınırsa, cezasında hafifletme olasılığı bulunuyor.

Son yıllarda Lapsus$ adlı hacker grubu, Rockstar'ın yanı sıra NVIDIA, Uber, Samsung, Ubisoft, Microsoft gibi birçok büyük şirkete saldırılar düzenlemişti. Kurtaj, aslında Ocak 2022'de yakalanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Ancak serbest bırakıldıktan sonra faaliyetlerine devam etti ve Eylül 2022'de Rockstar saldırısından sonra tekrar tutuklandı.