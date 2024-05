Güç ve performansın zirvesi Snapdragon X Elite İşlemcili Vivobook S 15 ortaya çıktı

Qualcomm'un ARM tabanlı Snapdragon X Elite işlemcisi, Windows bilgisayarlar için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Vivobook S 15 ile bu teknolojiyi deneyimlemek isteyen kullanıcılar, yüksek performans ve yapay zekâ yeteneklerinden faydalanabilecekler.

Qualcomm'un amiral gemisi mobil yongası Snapdragon X Elite ile donatılmış Vivobook S 15 dizüstü bilgisayar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. ARM tabanlı bu güçlü cihaz, yapay zekâ yetenekleri ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi

Qualcomm'un Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X Elite işlemcisi, piyasaya sürülmeye hazırlanırken, ilk dizüstü modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu modeller arasında öne çıkan Vivobook S 15, Snapdragon X Elite X1E 78 100 işlemcisi ile kullanıcılarına olağanüstü bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Vivobook S 15 özellikleri

İşlemci ve bellek:

Vivobook S 15, 4.3GHz frekansa kadar çıkabilen Snapdragon X Elite X1E 78 100 işlemcisi ile güçlendirilmiş durumda. Bu işlemci, 42MB ön bellek kapasitesi ile yüksek performans sağlarken, yapay zekâ işlemlerinde 75 TOPS (Tera Operations Per Second) performansa ulaşıyor. Grafik birimi ise 3.8 TFLOPS (Tera Floating Point Operations Per Second) performansıyla dikkat çekiyor. Cihaz, M.2 NVMe PCIe 4.0 depolama ve 8533 MT/s hızında çalışan LDDR5x RAM bellek ile donatılmış.

Ekran ve tasarım:

Vivobook S 15, 15.6 inçlik OLED ekranıyla yüksek çözünürlük ve canlı renkler sunuyor. Sadece 14.7mm kalınlığındaki bu ince tasarım, taşınabilirliği artırırken, 18 saate kadar pil ömrü ile kullanıcıların uzun süreli kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Fiyat ve çıkış tarihi:

Snapdragon X Elite işlemcisinin getirdiği üstün performans ve özellikler, Vivobook S 15'in fiyatını da etkiliyor. Bu güçlü dizüstü bilgisayarın fiyatı 1250 Euro'dan başlayarak 2300 Euro'ya kadar çıkıyor. Bu geniş fiyat aralığı, farklı donanım seçenekleri ve kullanıcı gereksinimlerine göre belirlenmiş.