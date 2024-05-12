Güneş enerjisi kapasitesi rekor seviyeye ulaştı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %10,2'lik bir artışla rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Nisan ayında bir önceki aya kıyasla 1,3 gigavatlık bir artışla 13,9 gigavata ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki büyümesinin göstergesi olarak kaydedildi ve bir aylık süreçte %10,2'lik bir artışla rekor seviyeye yükseldi.

Güneş enerjisi kurulumlarında gözle görülür bir artış

Türkiye, enerji bağımsızlığını artırmak ve net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgisini artırıyor. Bu kapsamda güneş enerjisi gibi alternatif kaynaklar üzerinde odaklanma çabaları, ülkenin güneş enerjisi kurulumlarında gözle görülür bir artış yaşamasına neden oluyor.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişikliklerin lisanssız üretim tesislerine önemli avantajlar sağladığını belirtti. Bu değişikliklerle, lisanssız güneş santrallerinin kurulum süreçlerinin hızlandığına ve tesislerin kurulu gücünün arttığına dikkat çekti.

Erkan ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat programı kapsamında karbon salınımını azaltma çabalarını desteklemek için yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebinin arttığını vurguladı. Özellikle ihracat yapan firmaların, elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak için lisanssız güneş santralleri kurmaya başladığını belirtti.

Gelecekte güneş enerjisi alanında yeni rekorlar bekleniyor. Yatırımcıların artan ilgisi ve Bakanlık hedefleri doğrultusunda yüksek güçte yeni güneş santrallerinin devreye girmesiyle artan bir kurulu güce ulaşılması öngörülüyor. Erkan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için bu ivmenin devam edeceğini ve her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 gigavat rüzgar santrali kurulumu hedefine rahatlıkla ulaşılabileceğini ifade etti.