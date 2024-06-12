Güvenlikte yeni adım! Google, Pixel Watch'a kaza algılama özelliği ekliyor

Teknoloji devi Google, Pixel Watch kullanıcıları için heyecan verici bir güncelleme duyurdu. Haziran 2024 itibarıyla, Pixel Watch 2'ye Araba Kazası Algılama özelliği ekleyecek.

Google, Pixel Watch için yeni bir güncelleme duyurdu. 2024 Haziran güncellemesiyle birlikte trafik kazası ve düşme algılama özellikleri ile birlikte yeni Wear OS güncellemeleri kullanıcılara sunulacak.

Google, Pixel Watch'a kaza algılama özelliği ekliyor

Google, Pixel serisinin tamamı için bazı önemli yeniliklerin duyurusunu yaptı. Pixel özelliklerine getirilen değişiklikler hakkında bilgi veren bir blog yazısı ve hatta konuyla ilgili bir video paylaşıldı.

Haziran 2024 itibarıyla, Pixel Watch 2 için Araba Kazası Algılama özelliği sunulacak. Bu özellik, daha önce yalnızca Pixel telefonlarda bulunan Araba Kazası Tespiti'ni Pixel Watch'a taşıyarak kullanıcıların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ulusal güvenlik ayına denk gelen bu güncelleme, Pixel Watch 2'nin kullanıcılarına acil durumlar sırasında otomatik iletişim imkanı sunacak.

Pixel Watch 2'deki Düşme Algılama özelliği de güncellendi. Artık bisikletlerden düşmeleri daha iyi tespit edecek şekilde iyileştirilen bu özellik, kullanıcıların günlük yaşamlarında daha güvende hissetmelerini sağlayacak.

Ayrıca, fiziksel cüzdanın yerine Pixel Watch kullanılarak ödeme yapma imkanı da sunulacak. PayPal hesabının Google Cüzdan'a bağlanmasıyla eliniz dolu olsa bile ödeme yapmak mümkün olacak. Google Home uygulaması da yenilendi ve akıllı ev cihazlarının daha hızlı bir şekilde saat üzerinden kontrol edilmesine olanak tanıyor.

Bu güncelleme ile, kullanıcılar sadece bir kaydırma hareketiyle Google Home favorilerine erişebilecek, sıcaklığı ayarlayabilecek ve ışıkları kontrol edebilecekler. Wear OS'deki güncellenen Google Home uygulaması, kullanıcıların akıllı evlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak.