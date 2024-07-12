Güvenlikte yeni dönem başlıyor! Google'dan tüm kullanıcılara Dark Web raporu

Kişisel verilerinizin Dark Web üzerinde kullanılıp kullanılmadığını analiz eden Google aracı, artık sadece ödeme yapanlara değil, herkese açık olacak.

Google, Dark Web Raporu özelliğini tüm Google kullanıcılarına açma kararı aldı. Önceden yalnızca ücretli Google One abonelerinin erişebildiği bu araç, artık insanlığın ortak faydasına sunulacak.

Dark Web raporu nedir?

Dark Web Raporu, kullanıcıların kişisel bilgilerinin Dark Web üzerinde kullanılıp kullanılmadığını analiz eden bir araçtır. Bu yaz itibarıyla Google uygulamasının "Hakkınızdaki Sonuçlar" bölümüne entegre edilecek olan bu özellik, kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliğini artırmayı hedefliyor. Artık tüm Google hesapları, Dark Web izleme özelliği sayesinde kişisel verilerini daha etkili bir şekilde koruyabilecek.

Dark Web izleme, Google'ın "Hakkınızdaki Sonuçlar" bölümüyle entegre edilerek kullanıcılara kapsamlı bir güvenlik çözümü sunacak. Bu bölüm, kullanıcıların arama sonuçlarından kişisel iletişim bilgilerini bulmalarına ve kaldırılmasını talep etmelerine yardımcı olan bir özellik. Dark Web izleme ile birleştiğinde, kullanıcılar hem arama motoru sonuçlarında hem de Dark Web'de kişisel bilgilerini kontrol altında tutabilecekler.

Google'ın bu yeniliği, kişisel bilgilerinizi daha iyi korumanıza yardımcı olacak. Kullanıcılar, "Adım ve kişisel bilgilerim Dark Web'de yer alıyor mu?" sorusunun yanıtını kolayca bulabilecek. Bu özellik, kişisel bilgilerinizi sürekli olarak tarayacak ve Dark Web'de kullanıldığını tespit ettiğinde size bildirimde bulunacak.