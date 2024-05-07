Hava tahminlerinde çığır açan bir adım

Hava tahmini alanında önemli bir oyuncu olan Microsoft, yeni bir adım atarak hava durumunu 30 gün öncesine kadar tahmin etme yeteneğini duyurdu.

Hava tahmini izleme şirketi ForecastWatch, Mart 2023'te Microsoft Start hava durumu geliştirme ekibini "Dünyanın en doğru küresel tahmin sağlayıcısı" olarak tanımladı. Ancak Microsoft Start ekibi, bu unvanla yetinmeyerek daha ileri bir adım atmaya kararlı.

Daha uzun vadeli ve daha doğru tahminler sunmayı hedefliyor

Bing blogunda paylaşılan bir gönderide, Microsoft'un Cornell Üniversitesi'ndeki arXiv sitesinde yeni bir orta vadeli tahmin modeli hakkında bir makale yayınladığı belirtiliyor. Bu yeni model, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından kullanılan mevcut modelle nasıl karşılaştırıldığını gösteriyor. Yani Microsoft, tahminlerini sunmak için beş farklı yapay zeka modelinin ve üç derin öğrenme mimarisinin kullanımını birleştirerek yeni bir sistem geliştirdi.

Microsoft'un bu yapay zeka modelleri, onlarca yıllık hava durumu verilerini alarak günümüzdeki tanıdık kalıpları bulabileceklerini ve gelecekte neler olacağını tahmin edebileceklerini söylüyor. Şirket, sıcaklık hatalarını ölçmeye yönelik yöntemlerinin, ECMWF tarafından kullanılanlardan bir haftalık hava durumu tahminlerinde yüzde 17 ve dört haftalık tahminlerde yüzde 4 oranında daha doğru olduğunu belirtiyor.

Microsoft, bu başarılı modelini 30 günlük hava durumu tahminleri için Microsoft Start modellemesine ekleyerek kullanıcılarına daha uzun vadeli ve daha doğru tahminler sunmayı hedefliyor. Bu gelişme, hava tahminlerinde daha güvenilir ve kesin sonuçlara ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.