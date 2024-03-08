Hem yürüyor hem de konuşabiliyorlardı! Şimdi bir de bu eklenecek

OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık yaptı. Figure, diğer dev şirketlerden de büyük yatırım aldı.

OpenAI, yapay zeka alanındaki öncü konumunu bugüne kadar birçok yenilikçi ürün ve hizmetle kanıtlamıştır. Görsel, metin ve video üretimi gibi alanlarda en üst seviyede performans sergileyen OpenAI, basit talimatlarla karmaşık sonuçlar elde etmeyi sağlayan hizmetler sunmaktadır.

ROBOTLAR DÜŞÜNME YETENEĞİNE SAHİP OLACAK

OpenAI sadece eğlenceye odaklanmamakta ve daha büyük hedeflere yönelmektedir. Bu nedenle, araştırma ve geliştirme çalışmalarına önemli yatırımlar yapmaktadır. Son olarak, robotik alanına olan ilgisini de gösteren OpenAI, insansı robot girişimi Figure ile ortaklık yapma kararı almıştır. Bu işbirliği sayesinde, robotların düşünme yeteneğine sahip olması hedeflenmektedir.

Figure, Microsoft, Nvidia, Amazon gibi büyük şirketlerden de yatırım alarak toplamda 675 milyon dolarlık bir fon elde etmiştir. Figure'ün kurucusu ve CEO'su Brett Adcock, bu ortaklıkla robotların insanlarla etkileşim kurabilecek ve karmaşık görevleri yerine getirebileceklerini belirtmiştir. OpenAI'nin geniş dil modeli ile çalışarak, Figure'ün robotlarına dil işleme yeteneği kazandırması kolaylaşacaktır.

Bu gelişmeyle birlikte, insanlar robotlarla daha doğal bir şekilde iletişim kurabilecek ve yapmaları gereken görevleri basit bir dille ifade edebileceklerdir. Robotlar da bu talimatları anlayıp kendi görev listelerine ekleyerek işe başlayabileceklerdir. Şirkette şu anda 80 çalışan bulunmaktadır ve alınan büyük yatırımın ardından yapay zeka çalışmaları ve robot üretimini hızlandırmak hedeflenmektedir.