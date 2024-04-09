Herkes onu istiyor! Dünyanın en çok satan telefon markası hangisi oldu?

Mobil teknoloji dünyasının devleri arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde telefon satışlarının açıklanmasıyla birlikte, sektörün lider markasının kim olduğu merak konusu haline geldi. Peki, dünyanın en çok satılan telefonu hangisi oldu?

2024 yılının ilk çeyreği, mobil teknoloji devlerinin rekabetinde heyecanlı bir dönemi geride bıraktı. Araştırma şirketi Counterpoint Research'ün yayınladığı yeni rapor, telefon pazarının liderini belirledi. Peki, dünyada en çok satılan telefon hangisi oldu?

Dünya üzerinde en çok satılan telefon hangisi?

Yayınlanan rapora göre, Samsung Mart ayında 19,69 milyon adetlik satışıyla küresel pazarın yüzde 20'sine hükmederek en çok satan marka unvanını elde etti.

Samsung'un bu başarısında, Galaxy cihazlarında sunulan yeni yapay zeka özelliklerinin ve 2024 yılına dair iddialı stratejilerinin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle, tüketicilerin beklentilerini karşılamak ve teknolojide yeni standartlar belirlemek adına Samsung'un attığı adımların satışları olumlu yönde etkilediği görülüyor.

Samsung'un liderliğini koruduğu bu dönemde, Apple ise 17,41 milyon adetlik satışla ikinci sırayı aldı. Apple, yüzde 18'lik bir pazar payına sahip olmasına rağmen, rekabetin oldukça sıkı olduğu bu alanda güçlü bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 229 milyonun üzerinde iPhone satışı gerçekleştiren Apple, bu başarılı dönemiyle birinci sırada yer almıştı. Ancak bu yılın ilk çeyreğinde Samsung'un etkileyici performansı, liderlik koltuğunda önemli bir değişikliğe yol açtı. Samsung'un 225 milyonluk satışıyla geçen yılın ikincisi olmasının ardından, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaparak zirveye yerleştiği görülüyor.