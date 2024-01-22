Heyecanlandıran 5 Apple Vision Pro özelliği

Apple Vision Pro, birbirinden efsane özelliklerle meraklısıyla buluşmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, rakiplerine fark atacak özelliklerle büyük ses getirecek gibi duruyor.

Apple'ın çıkarmaya hazırlandığı Apple Vision Pro, eşsiz özellikleriyle büyük beğeni almaya devam ediyor. Birçok özellikle kendisini ön plana çıkaran Apple Vision Pro, öyle özelliklerle gelmeye hazırlanıyor ki bakıp şaşmamak elde değil.

Apple Vision Pro'nun efsane özellikleri

1. Yaşam odaklı kullanıcı arayüzü tasarımı

Apple Vision Pro'nun en iyi özelliklerinden biri, kusursuz 3D katmanlı duyarlı tasarımı. Raflarda pek çok karma gerçeklik başlığı olsa da, çoğu dijital öğeleri gerçek dünyanın üzerine düzgün bir şekilde yerleştiremiyor. Etkileyici bir şekilde, Apple'ın başlığında böyle bir sorun yok.

Apple'ın Vision Pro'su, gerçek ortamlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan, yaşam merkezli, tam ölçekli, sürükleyici bir kullanıcı arayüzü tasarımına sahip. 3D katmanlama öğelere kalınlık ve boyut kazandırırken, kullanıcı arayüzü gelişmiş teknolojiyi kullanarak fiziksel çevrenizin üzerine sorunsuz bir şekilde sarılıyor. En iyisi de Vision Pro'daki dijital kaplamanın dinamik olması. Bu, tasarımın doğal ışığa tepki verdiği ve yüzeylere sanal gölgeler düşürdüğü anlamına geliyor. Ayrıca, ölçek ve mesafeyi anlayarak çevrenize ve hareketinize dinamik tepkiler verir.

Herhangi bir uygulamayı ortamınızda istediğiniz yere kolayca yerleştirebilirsiniz. Daha da iyisi, rahat görüntüleme için istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Vision Pro, her uygulamanın kendi alanını kapladığı ve ortamınıza dinamik olarak uyum sağladığı birden fazla uygulamayla aynı anda çalışmanıza olanak tanır. Üretkenlik, çoklu görev ve diğer şeyler için böylesine gerçek boyutlu bir tuval ile harikalar yaratabileceğimizi hayal edin. İş, görüntülü görüşme ve oyun için açık uygulamalar, her şey kolayca yapılabilir.

2. Büyüleyici göz takibi

Hiç şüphesiz, yüksek performanslı göz takip sistemi, Apple Vision Pro'nun çekirdeği ve en etkileyici özelliklerinden biridir. Gözleriniz aracılığıyla tüm visionOS arayüzünü gezinebilirsiniz. Bu, gözlerinizi fare imleci gibi düşünün ve sadece bir bakışla etkileşimli gerçek boyutlu tuvale herhangi bir bölgeye işaret edebilirsiniz. Bunun için Vision Pro, gözlerinizin üzerine görünmez ışık desenleri yansıtmak için kızılötesi kameralar ve LED halkası kullanır. Bu sayede, başınızı hafifçe eğmeniz bile gerekmez. Nereye baktığınızı belirlemenin yanı sıra, akıllı göz takip sistemi, muhtemelen bir tıklama yapacağınızı da tahmin edebilir.

Sadece buna bakarak tüm manzaranın içinde gezinmek ne kadar ilginç ve fantastik olurdu, değil mi? Yani, hiç kontrol cihazı, hiç ekstra ekipman olmadan, sadece gözlerinizle! Vision Pro'nun göz takip sistemi için bir kelime seçmem gerekirse, o kelime "sihirli" olurdu.

Bu da değil. Gizliliği en üst düzeyde tutmak için Apple'ın uzaysal bilgisayarı, gerçek zamanlı iris tarama yapan yeni bir kimlik doğrulama sistemi olan Optical ID ile birlikte gelir. Ayrıca, kulaklık bunu kendisi yapar ve bunu bir adanmış Güvenli Enclave işlemcisinde depolar.

3. Sezgisel el hareketleri

Vision Pro'nun en iyi özelliklerinden biri herhangi bir plastik denetleyiciye veya ekstra ekipmana ihtiyacınız olmamasıdır. Bu AR/VR kulaklığını tamamen kontrol etmek için sesinizi, gözlerinizi ve ellerinizi kullanabilirsiniz . Dürüst olmak gerekirse, Apple'ın tamamen kamera ve sensör donanımı kombinasyonuna güvenmesi ve denetleyicilere sahip olmaması büyük bir sürpriz ve cesur bir hamleydi. Ellerinizi akıllı bir şekilde izleyen ve bir girişi kaydeden, dışarıya ve aşağıya doğru yönlendirilmiş dört adet yerleşik derinlik sensörü vardır. En iyi yanı, el hareketlerinin oldukça basit ve sezgisel olmasıdır.

Ayrıca eliniz rahatça kucağınızda durabilir ve Vision Pro ile etkileşimde bulunurken havada tutulmasına gerek kalmaz. Kameralara ek olarak kulaklıkta, düşük ışıklı ortamlarda bile gerçek zamanlı 3D derinlik algısını geliştiren ek sensörler bulunur.

Her zaman jestlerin hayranı oldum. Her şeyin kolay, havalı ve fütüristik görünmesini sağladıklarını hissediyorum. Apple, tamamen denetleyicisiz sistemiyle AR/VR başlıklarını yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bir uygulamaya/simgeye bakın ve açmak/tıklamak için başparmağınız ve işaret parmağınızın uçlarına birlikte dokunun.

Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için iki elinizle havayı sıkıştırıp birbirinden ayırmanız veya bir araya getirmeniz yeterlidir. Metin kutusuna bir giriş girmek için sanal klavyedeki harflere bakabilir veya girişi dikte etmek için sesinizi kullanabilirsiniz. Toplu olarak bu eklemeler, 3 boyutlu bir alanda sanal nesnelerle etkileşimde bulunulurken daha doğal ve sürükleyici bir deneyim sağlayacaktır. Tartışmasız, onu rakiplerinin çok ilerisine taşıyan en iyi Vision Pro özelliklerinden biridir. Meta Quest serisi yetenekli bir el takip sistemine sahip olsa da kontrol cihazlarını tamamen ortadan kaldıracak kadar yetenekli değil.

4. Tam kapsamlı eğlence

Üst düzey ekran, onu nispeten düşük çözünürlüğe sahip diğer AR/VR başlıklarından ayıran en heyecan verici Apple Vision Pro özelliklerinden biridir. Apple, her ekranın " 4K TV'den daha iyi bir çözünürlüğe" sahip olacağını iddia ediyor.

AR/VR başlıklarının çoğu esas olarak oyunlara ve eğlenceye odaklanırken, Apple Vision Pro Uzamsal Bilgi İşlem konusunda daha iddialı. Uzak ortamlardaki kullanıcılara yardımcı olabilir ve görüntülü arama deneyimlerini geliştirebilir. Odanın avantajlarından yararlanabileceğim ve gerçek boyutlu başlıklarda herkesle konuşabileceğim FaceTime'ı Vision Pro'da deneyimleyeceğim için heyecanlıyım. Kulaklık kullanmayan kullanıcılarla FaceTime görüşmeleri yaptığımda Vision Pro, tamamen bana benzeyen, inanılmaz derecede gerçekçi bir dijital avatar olan Persona'yı oluşturabiliyor. Süper havalı, değil mi?

5. Mekansal oyun

Çok heyecanlandığım bir diğer Vision Pro özelliği de Uzamsal oyun. Vision Pro, Apple Arcade'deki 250'den fazla oyun da dahil olmak üzere App Store'daki tüm oyunları oynamanıza olanak tanıyor. Sonic Dream Team ve NBA 2K24 gibi hayranların favori oyunlarının keyfini, popüler oyun kumandaları ve inanılmaz ses desteğiyle istediğiniz kadar büyük bir ekranda çıkarabilirsiniz.

Uzamsal deneyimlerden bahsederken Vision Pro'nun Uzamsal Kayıt ve Oynatma özelliğinden bahsetmek gerekiyor. Bu muhteşem bağımsız bilgisayarla, 3D olarak mekansal fotoğraf ve videolar çekebilecek ve ardından bu değerli anları, Mekansal Ses ile daha önce hiç olmadığı gibi yeniden yaşayabileceksiniz. Örneğin çocuğunuzun doğum günü partisinin videolarını çekebilirsiniz.