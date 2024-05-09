Hırsızlar asla yaklaşamıyor! İşte telefonun muhteşem özelliği

Google, telefon kapalıyken dahi konumunu bulabilen yeni bir özellik olan "Cihazımı Bul"u duyurdu.

Google, telefon kapalıyken bile konumunun bulunabileceği yeni bir özellik olan "Cihazımı Bul"u sunuyor. Bu özellik sayesinde, Google kullanıcıları artık telefonlarını kapalı veya pil bitmiş olsa bile bulabilecekler. İlk olarak Pixel 8 telefonlarında kullanılmaya başlanan bu özellik, kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Telefon çalındığında veya kısa süreli kaybolduğunda bu özellik çok işe yarayacak

Pixel 8 kullanıcıları, "Cihazımı Bul" ağını kurduktan sonra özelliğin nasıl çalıştığını açıklayan bir bildirim alıyorlar. Telefonlarının şarjı bittiğinde veya isteğe bağlı olarak kapandığında, birkaç saat boyunca konumlarının takip edilebileceğini belirten bir mesaj alıyorlar. Bu özellik, telefonun çalındığı veya kısa süreliğine kaybolduğu durumlarda oldukça faydalı olabilir.

Kullanıcıların bu özelliği kullanabilmeleri için "Cihazımı Bul" ayarlarında "Yalnızca trafiğin yoğun olduğu alanlarda ağ ile" veya "Tüm alanlarda ağ ile" seçeneğinin seçili olması gerekiyor. Google, ikinci seçeneğin kullanıcıların kaybolan cihazlarını daha hızlı bulmalarına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu özellik, telefonun konumunu algılayan ve paylaşan tek cihaz sizin cihazınız olsa bile çalışıyor.

Google, bu özelliğin kullanılabilmesi için hangi sürümün gerektiği konusunda bilgi vermedi, ancak Nisan ayından itibaren kullanıma sunulmaya başlandığını açıkladı. Bununla birlikte, bu özelliğin çalışması için telefonun kapanmadan önce Bluetooth ve konumun açık olması gerekiyor. Bu özelliğin, Google'ın diğer OEM'lere ve çip üreticilerine sunduğu özel donanım sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor.