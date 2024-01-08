Hologram döneminin kapısı aralanıyor

Alman optik devi Zeiss, çok işlevli akıllı cam teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtımla birlikte artık teknolojide yeni bir dönem başlıyor.

Alman optik devi Zeiss, Çok İşlevli Akıllı Cam (Multifunctional Smart Glass) teknolojisini CES 2024 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu teknoloji, holografik ve artırılmış gerçeklik içeriklerini şeffaf bir yüzeye yansıtabilme özelliğiyle otomotiv baş üstü ekranlarından akıllı ev yeniliklerine kadar birçok uygulamaya kapı açacak.

Hologram dönemi başlıyor

Teknolojinin merkezinde, ince polimer film ve ultra yüksek hassasiyetli optiklerle donatılmış şeffaf bir katman bulunuyor. Bu katman, herhangi bir cam yüzeyi şeffaf ve interaktif bir ekrana dönüştürebiliyor ve holografik projeksiyonlar için tuval görevi görüyor. Yüzde 92'nin üzerinde şeffaflık sunan bu teknoloji, binaların pencereleri, şeffaf ekranlar veya araç yan camları gibi çeşitli cam yüzeylerle uyumlu.

Zeiss Microoptics Başkan Yardımcısı Roman Kleindienst, teknolojiyi holografi için bir dönüm noktası olarak tanımlayarak, "Holografi için bu teknolojik dönüm noktası, tipo baskı icadının yazı için ifade ettiği anlamla mukayese edilebilir" ifadelerini kullandı.

Zeiss'in sunduğu çoğaltma teknolojisi, hologramların büyük ölçekli üretimini mümkün kılarken, uzay görevlerinden yarı iletken ve tıbbi teknoloji sektörlerine kadar birçok alanda uygulama buluyor. Holocam adı verilen şeffaf kamera, gelen ışığı gizli bir sensöre yönlendirmek için özel olarak tasarlanmış unsurlardan faydalanıyor ve çeşitli cihazlara entegre edilebiliyor.

Zeiss, teknolojisinin sadece eğlence ve tüketim odaklı olmadığını, aynı zamanda çevresel veri toplama, hava kirliliği ve UV maruziyeti izleme gibi alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor.

Çok Fonksiyonlu Akıllı Cam teknolojisinin diğer uygulamaları arasında otomobiller için Augmented Reality Head-Up Display'leri (HUD) bulunuyor. Bu teknoloji, sürücülere dikkatlerini yoldan ayırmadan önemli bilgileri göstermek için kullanılabiliyor. Ayrıca, akıllı evlerde holografik 3D kontrol öğelerinin kullanımı ve enerji üretimi için çeşitli olanaklar da sunuluyor. Zeiss, CES 2024'te bu teknolojileri daha ayrıntılı bir şekilde sergileyecek.