HONOR Magic6 Pro Türkiye'de! Fiyatı dudak uçuklatıyor

HONOR'un yeni amiral gemisi telefonu Magic6 Pro, Türkiye pazarına adım attı.

Çin merkezli teknoloji devi HONOR, bir süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi telefonu Magic6 Pro'yu Türkiye pazarına sundu. Yapay zeka destekli etkileyici kamera özellikleriyle dikkat çeken bu telefon, kullanıcılara yüksek performans ve benzersiz deneyim vadediyor.

HONOR Magic6 Pro'nun özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Magic6 Pro, 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. 1.600 nit tepe parlaklık değeri ile donatılan kavisli yapıdaki ekran, HDR desteği sayesinde 5.000 nit parlaklıkta görüntü kalitesi sunabiliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci tarafından desteklenen telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla güçlendirilmiş durumda. Ayrıca, 5.600mAh'lık gelişmiş bir batarya ve 80W kablolu, 66W kablosuz hızlı şarj desteği sunarak kullanıcılarına uzun süreli ve hızlı kullanım imkanı sağlıyor.

Arka kısmında üçlü kamera kurulumuna sahip olan Magic6 Pro, 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 180 MP periskop telefoto kameradan oluşuyor. Telefon, 2,5x optik, 5x hibrit ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma imkanı sunarak yüksek kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekmeyi mümkün kılıyor.

HONOR Magic6 Pro, 59.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'deki resmi internet sitesi ve teknoloji perakendecilerinden satın alınabiliyor. Ayrıca, 12 Mayıs'a kadar geçerli olan bir kampanya kapsamında telefon için 4.000 TL'ye kadar takas desteği sunuluyor ve ayrıca 1.500 TL değerinde kılıf hediyesi ve ücretsiz HONOR Watch GS3 fırsatı da sunuluyor. Bu kampanya, kullanıcıların HONOR Magic6 Pro'yu daha cazip bir şekilde edinmelerini sağlıyor.