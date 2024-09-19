HTC’nin Yeni VR Başlığı Vive Focus Vision Tanıtıldı

HTC’nin Yeni VR Başlığı Vive Focus Vision Tanıtıldı
HTC’nin yeni VR başlığı Vive Focus Vision, Meta Quest 3'ün fiyat ve performans rekabetine girmiyor; bunun yerine Apple Vision Pro’ya daha yakın bir "her şeyi yapabilen" cihaz olmayı hedefliyor. Ancak, bunun bedeli 1000 dolar gibi yüksek bir fiyatla geliyor.

HTC, yeni Vive Focus Vision başlığını duyurdu ve bu kez Meta Quest’in hakimiyetine doğrudan meydan okumak yerine, Apple Vision Pro gibi daha gelişmiş bir cihaz olma yolunda ilerliyor. Başlangıçta eski nesil bir Snapdragon yonga seti ile gelmesi soru işaretleri yaratmış olsa da, cihazın genel hedefi ve sunmaya çalıştığı kapsamlı deneyim göz önüne alındığında bu tercih mantıklı görünüyor.

Vive Focus Vision, teknik olarak bağımsız bir oyun başlığı olarak kullanılabilir, ancak esas güçlü olduğu alan kayipsiz PC VR görselleri sunmak ve üretkenlik işlevleri sağlamak. 5K çözünürlük, göz takibi, otomatik IPD ayarı ve değiştirilebilir pil gibi ileri düzey özelliklerle donatılan bu başlık, uzun kullanım seansları için idealdir.

YÜKSEK FİYATA YÜKSEK PERFORMANS

Yeni Vive Focus Vision, 1000 dolarlık fiyat etiketiyle geliyor, bu da onu Meta Quest 3’ün en pahalı modelinden yaklaşık 400 dolar daha pahalı yapıyor. Cihazın sunduğu bazı özellikler, bu yüksek fiyatı haklı çıkarabilir. Örneğin, Meta Quest 3'ten 4 GB daha fazla RAM ve microSD kart desteği ile artırılabilir depolama kapasitesi sunuyor. Ayrıca, değiştirilebilir pil sistemi sayesinde daha uzun seanslarda kullanıcılara büyük bir esneklik sağlıyor. Ancak Snapdragon XR2 Gen 1 işlemci kullanımı, bazı rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oluyor.

HTC'nin açıklamasına göre, bu işlemci gelişmiş soğutma sistemi sayesinde termal sınırlamalara takılmadan yüksek performans sağlıyor. Özellikle kayipsiz PC VR deneyimi sunmak için tasarlanan bu başlık, DisplayPort desteği ile tam 120Hz'de kayıpsız görseller sağlayabiliyor.

VIVE FOCUS VISION TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÖzellikVive Focus VisionMeta Quest 3
Çözünürlük2448 x 2448 piksel (her göz için)2064 x 2208 piksel (her göz için)
Yenileme Hızı90Hz (DisplayPort ile 120Hz)120Hz’e kadar
PC VR KalitesiKayipsiz (DisplayPort ile)Hayır
Görüş Açısı120 dereceye kadar110 dereceye kadar
İşlemciQualcomm Snapdragon XR2 Gen 1Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
Depolama128GB (2TB microSD desteği ile)128GB, 512GB
Bellek12GB8GB
Göz TakibiEvet (120Hz göz verisi ile)Hayır
PilDeğiştirilebilir pil2-3 saat, sabit pil

GÖZ TAKİBİ VE DAHA FAZLASI

HTC’nin yeni başlığı, göz takibi ve stereoskopik passthrough gibi özelliklerle donatılmış durumda. Bu, cihazın UI geziniminde ve karma gerçeklik deneyiminde daha hassas kontrol imkanı sağlıyor. Değiştirilebilir pil özelliği, uzun kullanım seansları için özellikle üretkenlik amacıyla kullanılmak üzere tasarlandı. Bu açıdan cihaz, Apple Vision Pro ile benzer bir çizgide ilerliyor.

Ancak, Meta Quest 3 hala fiyat-performans açısından güçlü bir alternatif olarak duruyor. HTC’nin bu yüksek fiyatlı başlığı, bazı özelliklerde üstünlük sağlasa da, Meta’nın uygun fiyatlı seçenekleriyle başa çıkmakta zorlanabilir.

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