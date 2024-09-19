HTC’nin Yeni VR Başlığı Vive Focus Vision Tanıtıldı
HTC, yeni Vive Focus Vision başlığını duyurdu ve bu kez Meta Quest’in hakimiyetine doğrudan meydan okumak yerine, Apple Vision Pro gibi daha gelişmiş bir cihaz olma yolunda ilerliyor. Başlangıçta eski nesil bir Snapdragon yonga seti ile gelmesi soru işaretleri yaratmış olsa da, cihazın genel hedefi ve sunmaya çalıştığı kapsamlı deneyim göz önüne alındığında bu tercih mantıklı görünüyor.
Vive Focus Vision, teknik olarak bağımsız bir oyun başlığı olarak kullanılabilir, ancak esas güçlü olduğu alan kayipsiz PC VR görselleri sunmak ve üretkenlik işlevleri sağlamak. 5K çözünürlük, göz takibi, otomatik IPD ayarı ve değiştirilebilir pil gibi ileri düzey özelliklerle donatılan bu başlık, uzun kullanım seansları için idealdir.
YÜKSEK FİYATA YÜKSEK PERFORMANS
Yeni Vive Focus Vision, 1000 dolarlık fiyat etiketiyle geliyor, bu da onu Meta Quest 3’ün en pahalı modelinden yaklaşık 400 dolar daha pahalı yapıyor. Cihazın sunduğu bazı özellikler, bu yüksek fiyatı haklı çıkarabilir. Örneğin, Meta Quest 3'ten 4 GB daha fazla RAM ve microSD kart desteği ile artırılabilir depolama kapasitesi sunuyor. Ayrıca, değiştirilebilir pil sistemi sayesinde daha uzun seanslarda kullanıcılara büyük bir esneklik sağlıyor. Ancak Snapdragon XR2 Gen 1 işlemci kullanımı, bazı rakiplerinin gerisinde kalmasına neden oluyor.
HTC'nin açıklamasına göre, bu işlemci gelişmiş soğutma sistemi sayesinde termal sınırlamalara takılmadan yüksek performans sağlıyor. Özellikle kayipsiz PC VR deneyimi sunmak için tasarlanan bu başlık, DisplayPort desteği ile tam 120Hz'de kayıpsız görseller sağlayabiliyor.
VIVE FOCUS VISION TEKNİK ÖZELLİKLERİ
|Özellik
|Vive Focus Vision
|Meta Quest 3
|Çözünürlük
|2448 x 2448 piksel (her göz için)
|2064 x 2208 piksel (her göz için)
|Yenileme Hızı
|90Hz (DisplayPort ile 120Hz)
|120Hz’e kadar
|PC VR Kalitesi
|Kayipsiz (DisplayPort ile)
|Hayır
|Görüş Açısı
|120 dereceye kadar
|110 dereceye kadar
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2
|Depolama
|128GB (2TB microSD desteği ile)
|128GB, 512GB
|Bellek
|12GB
|8GB
|Göz Takibi
|Evet (120Hz göz verisi ile)
|Hayır
|Pil
|Değiştirilebilir pil
|2-3 saat, sabit pil
GÖZ TAKİBİ VE DAHA FAZLASI
HTC’nin yeni başlığı, göz takibi ve stereoskopik passthrough gibi özelliklerle donatılmış durumda. Bu, cihazın UI geziniminde ve karma gerçeklik deneyiminde daha hassas kontrol imkanı sağlıyor. Değiştirilebilir pil özelliği, uzun kullanım seansları için özellikle üretkenlik amacıyla kullanılmak üzere tasarlandı. Bu açıdan cihaz, Apple Vision Pro ile benzer bir çizgide ilerliyor.
Ancak, Meta Quest 3 hala fiyat-performans açısından güçlü bir alternatif olarak duruyor. HTC’nin bu yüksek fiyatlı başlığı, bazı özelliklerde üstünlük sağlasa da, Meta’nın uygun fiyatlı seçenekleriyle başa çıkmakta zorlanabilir.