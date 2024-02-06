Huawei, bilgisayarın yerini alacak o ürünü tanıttı!

Huawei, MatePad Pro 13.2 ile şimdiye kadar ürettiği en büyük ekranlı tabletini piyasaya sürdü. İşte, tüm detaylarıyla Huawei MatePad Pro 13.2 incelemesi...

Huawei, son zamanlarda gerçekleştirdiği İnovatif Ürünler Lansmanı'nda bir dizi yeni ürün tanıttı. Lansmana geniş bir katılımın olduğu gözlemlendi ve birçok ilgi çekici ürünün duyurusu yapıldı.

KAĞIT BENZERİ GÖRSELİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Huawei, İnovatif Ürünler Lansmanı'nda bir dizi yeni ürün tanıttı. Bunlar arasında, kağıt benzeri bir görsel deneyim sunan MatePad Air PaperMatte, i9 işlemcili MateBook D 16 dizüstü bilgisayar, Huawei FreeClip kulaklıkları ve dikkat çeken bir diğer ürün olan MatePad Pro 13.2 bulunmaktadır.

Bu cihaz, bir tablet formunda olmasına rağmen, neredeyse bir dizüstü bilgisayar kadar yeteneklidir. Bu nedenle, ona "tablet bilgisayar" demek oldukça doğru olur. Akıllı manyetik klavyesiyle birleştirildiğinde, dışarıdan bir dizüstü bilgisayar görünümü kazanırken, üretkenlik için geniş bir işlevsellik sunmaktadır. Ayrıca, yeni Nearlink kalemiyle birlikte mükemmel bir çizim deneyimi sunmaktadır.