Huawei dikkatleri üzerine çeken FreeClip TWS kulaklıklarını satışa çıkardı

Huawei, C-köprüsü tasarımı ve Akıllı Aşınma Algılama teknolojisine sahip olan FreeClip kulaklarını Türkiye'de satışa sundu.

Huawei, Dubai'de düzenlenen bir lansmanda tanıttığı FreeClip isimli yeni TWS (True Wireless Stereo) kulaklığını satışa sundu. FreeClip, dikkat çeken tasarımı ve özellikleriyle kullanıcılara hitap etmeyi amaçlıyor.

FreeClip isimli TWS kulaklıklar satışa çıktı

FreeClip'in tasarımı, kulak kanalını tıkamayan üç ana bölümden oluşuyor. Comfort Bean (Rahatlık Fasulyesi), kulağın şekline göre kendini şekillendiren fasulye şeklinde bir tasarım. Acoustic Ball (Akustik Top), kulak kanalına yerleşen, kulağın içine oturmayan bir tasarım. C-köprüsü Tasarımı kullanıcının kulak kıkırdağı üzerindeki gerilimi azaltmak amacıyla uyarlanabilir bir sensöre sahip olan ve 9 adet dahili çekirdek teli kullanan bir tasarım.

Bu tasarımın amacı, kullanıcıya rahat bir kullanım deneyimi sunmanın yanı sıra spor ve açık hava egzersizleri sırasında ortam seslerine karşı duyarlılığı korumak.

Huawei, FreeClip'in tek başına 8 saat, şarj kutusu ile birlikte ise 36 saate kadar müzik çalabilecek bir pil ömrüne sahip olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kulaklık suya, toza ve tere dayanıklılık için IP54 derecesine sahip.

Kulaklık, sol ve sağ kulak arasında ayrım yapmayan bir tasarıma sahiptir. Akıllı Aşınma Algılama teknolojisi sayesinde kullanıcının herhangi bir kulaklık içinde nasıl takılı olduğunu anlayabilir.

FreeClip, Açık Kulak Dinleme teknolojisi, Çift Manyetik Devre Hareketli Bobin Üniteleri ve Ters Ses Dalgaları adındaki özelliklerle ses performansını artırmayı ve çevresel ses sızıntısını önlemeyi amaçlıyor.

Siyah ve mor renk seçenekleriyle sunulan FreeClip kulaklıklar, 4.999 TL fiyatla ve vade farksız 3 taksit fırsatıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satın alınabilir. Ön sipariş avantajları arasında 1 yıllık kayıp kulaklık desteği, Watch Fit Mini kazanma şansı, sepet indirimleri ve diğer promosyonlar yer alıyor.