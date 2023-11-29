Huawei, Elon Musk'a rakip

Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmeti, önemli bir rakiple karşı karşıya gelecek.

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle yonga seti tedarikinde zorluklar yaşayan bir tüketici elektroniği üreticisi olarak bilinse de, şirketin telekomünikasyon alanında devasa bir oyuncu olduğu unutulmamalıdır. Son zamanlarda, Huawei'nin SpaceX'in Starlink'ine benzeyen bir uydu internet hizmeti üzerinde çalıştığına dair bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Elon Musk'a büyük rakip geliyor

Huawei'nin düşük Dünya yörüngesindeki uydu internet hizmetini test ettiği açıklandı ve bu testlerin başarılı olduğu ifade edildi. Huawei'nin 6G kablosuz laboratuvarının baş bilim yöneticisi Wang Jun, yapılan testlerde 660 Mbps'ye kadar indirme hızları elde ettiklerini belirtti.

Bu gelişme, Huawei'nin uzay tabanlı internet hizmetleri alanında önemli adımlar attığını gösteriyor. Şirketin Mate 60 Pro modelinde sabit uydularla bağlantı kurma özelliği bulunması da, Huawei'nin bu alandaki potansiyelini vurguluyor.

Huawei'nin uydu internet hizmeti, özellikle uzak bölgelerde internet erişimi konusunda önemli bir çözüm olabilir. Ayrıca, şirketin bu alandaki çalışmaları, geniş bir coğrafi alana hizmet sunabilme kapasitesine sahip olabileceğini gösteriyor.

Ancak, bu hizmetin ticari bir şekilde sunulması ve geniş kitlelere ulaşması için daha fazla altyapı ve düzenleme gerekebilir. Ayrıca, Huawei'nin bazı batı ülkelerindeki kısıtlamaları aşması ve güvenlik endişelerini gidermesi de önemli bir faktör olacaktır.