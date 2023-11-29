Huawei, Elon Musk'a rakip

Huawei, Elon Musk'a rakip
Elon Musk'ın Starlink uydu internet hizmeti, önemli bir rakiple karşı karşıya gelecek.

Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle yonga seti tedarikinde zorluklar yaşayan bir tüketici elektroniği üreticisi olarak bilinse de, şirketin telekomünikasyon alanında devasa bir oyuncu olduğu unutulmamalıdır. Son zamanlarda, Huawei'nin SpaceX'in Starlink'ine benzeyen bir uydu internet hizmeti üzerinde çalıştığına dair bazı önemli bilgiler paylaşıldı.

Elon Musk'a büyük rakip geliyor

Huawei'nin düşük Dünya yörüngesindeki uydu internet hizmetini test ettiği açıklandı ve bu testlerin başarılı olduğu ifade edildi. Huawei'nin 6G kablosuz laboratuvarının baş bilim yöneticisi Wang Jun, yapılan testlerde 660 Mbps'ye kadar indirme hızları elde ettiklerini belirtti.

Bu gelişme, Huawei'nin uzay tabanlı internet hizmetleri alanında önemli adımlar attığını gösteriyor. Şirketin Mate 60 Pro modelinde sabit uydularla bağlantı kurma özelliği bulunması da, Huawei'nin bu alandaki potansiyelini vurguluyor.

Huawei'nin uydu internet hizmeti, özellikle uzak bölgelerde internet erişimi konusunda önemli bir çözüm olabilir. Ayrıca, şirketin bu alandaki çalışmaları, geniş bir coğrafi alana hizmet sunabilme kapasitesine sahip olabileceğini gösteriyor.

Ancak, bu hizmetin ticari bir şekilde sunulması ve geniş kitlelere ulaşması için daha fazla altyapı ve düzenleme gerekebilir. Ayrıca, Huawei'nin bazı batı ülkelerindeki kısıtlamaları aşması ve güvenlik endişelerini gidermesi de önemli bir faktör olacaktır.

Son Haberler
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Renault Kangoo'nun dönüşü muhteşem oldu: Artık elektrikli!
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Bataryası en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
Huawei markası kullananlar dikkat: Google gerçeği ortaya çıktı
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
iPhone'lardaki büyük sorunu iOS 17.2 güncellemesi çözecek
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Airfryer'ınız varsa bu tarifler size göre! Çabucak hazırlanan 13 tatlı tarifi!
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Volkswagen o modelinin fişini çekti: Artık üretilmeyecek
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
Google Asistan bu özelliğiyle Siri'nin tahtını elinden alacak
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!
WhatsApp'ın arayüzünde değişiklik: Artık böyle görünecek!