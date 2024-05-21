Huawei Enterprise Roadshow 2024 Türkiye turunu tamamladı! İşte detaylar

Kısa süre önce ülkemizdeki turuna başlayan; Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara'yı kapsayan Huawei Enterprise Roadshow 2024, katılımcılara bilişim teknolojilerindeki en güncel yenilikleri ve Huawei'in sektörlere özel çözümlerini tanıttı.

Huawei Enterprise Roadshow 2024, Türkiye turunu büyük bir başarıyla tamamladı. Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara'da gerçekleşen etkinliklerde, sektör profesyonelleri Huawei'in en güncel bilişim çözümlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Geniş bir katılım sağlandı

Roadshow, 7 Mayıs'ta Bursa'da başlayarak 10 Mayıs'ta İzmir'de, 14 Mayıs'ta Antalya'da devam etti ve 16 Mayıs'ta Ankara'da sona erdi. Her durakta yoğun ilgi gören etkinlik, bilişim sektöründeki yöneticiler ve profesyoneller tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Bursa'da 106, İzmir'de 185, Antalya'da 160 ve Ankara'da 245 katılımcı etkinliklere katıldı. Kamu kurumlarından, sağlık, eğitim, turizm, enerji ve bilişim sektörlerine kadar geniş bir katılım sağlandı.

Huawei, bu yılki Roadshow'da "Dijital ve Yeşil, Endüstriyel Zekayı Hızlandırın" temasıyla en güncel teknolojik gelişmelerini tanıttı. Şirket, büyük işletmelerden kamu kurumlarına, sağlıktan internet servis sağlayıcılarına kadar birçok sektöre yönelik yenilikçi çözümler sundu. Etkinlik kapsamında, Huawei'in yeni teknolojilerini ve çözümlerini barındıran demo tırı da büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Huawei ürünleri hakkında uzman görüşlerini dinleyerek bu ürünlerin işletmelerine sağlayacağı avantajları yakından inceledi.

Öne çıkan teknolojiler ve ürünler

Huawei Enterprise Roadshow 2024'te, özellikle aşağıdaki teknolojiler ve ürünler öne çıktı:

Wi-Fi 7 Teknolojisi: Gelişmiş hız ve bağlantı kalitesi sunan Wi-Fi 7, farklı sektörler için özelleştirilmiş çözümlerle birlikte tanıtıldı.

Gelişmiş hız ve bağlantı kalitesi sunan Wi-Fi 7, farklı sektörler için özelleştirilmiş çözümlerle birlikte tanıtıldı. Veri Depolama ve Veri Merkezi Çözümleri: All Flash for All Scenarios OceanStor veri depolama portföyü, Gartner Peer Insights Voice of the Customer incelemesine göre 2024 yılında Birincil Depolama için Müşterilerin Tercihi olarak büyük ilgi gördü.

All Flash for All Scenarios OceanStor veri depolama portföyü, Gartner Peer Insights Voice of the Customer incelemesine göre 2024 yılında Birincil Depolama için Müşterilerin Tercihi olarak büyük ilgi gördü. Fiber ve Akıllı Ofis Çözümleri: FTTH ve FTTR çözümleri, 10 Gbps CloudCampus, Ultra Dayanıklı Veri Merkezi Ağı, Veri Merkezi Sanallaştırma Çözümü (DCS) gibi ürünler tanıtıldı.

FTTH ve FTTR çözümleri, 10 Gbps CloudCampus, Ultra Dayanıklı Veri Merkezi Ağı, Veri Merkezi Sanallaştırma Çözümü (DCS) gibi ürünler tanıtıldı. Optik, ISP ve MSP Ürünleri: Bu ürünler, internet servis sağlayıcıları ve yönetilen servis sağlayıcılar için geliştirilmiş yenilikçi çözümler sundu.

Bu ürünler, internet servis sağlayıcıları ve yönetilen servis sağlayıcılar için geliştirilmiş yenilikçi çözümler sundu. Huawei eKit: Eğitim, sağlık hizmetleri, ulaşım ve perakende gibi temel sektörlere yönelik senaryo bazlı çözümler sunuldu.

Avrupa turu ve gelecek planları

Huawei Enterprise Roadshow 2024, Fransa ve İspanya'da başlayan etkinliklerle Avrupa turuna başladı. Önümüzdeki üç ay boyunca 22 ülkede 53 şehri ziyaret etmeyi planlayan Huawei, İsviçre, Portekiz, Polonya, Finlandiya, Norveç, İsveç, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Yunanistan, Belçika, Lüksemburg, Sırbistan, Macaristan, İrlanda, Bulgaristan ve Romanya'da da etkinlikler düzenleyecek.

Yeşil ve dijital dönüşüm

Bu yılki etkinliğin odak noktası, yeşil ve dijital dönüşümün Avrupa endüstrilerinin sürdürülebilir kalkınmasına nasıl katkı sağladığıydı. Huawei'in 2024 Gartner Magic Quadrant Kurumsal Kablolu ve Kablosuz LAN altyapısında lider seçilen Datacom teknolojisi de büyük ilgi gördü. Huawei uzmanları, etkinliklerde sadece ürünlerin tanıtımını yapmakla kalmayıp, aynı zamanda eğitim, sağlık hizmetleri, ulaşım ve perakende gibi sektörlere özel senaryo bazlı çözümleri de sergiledi.