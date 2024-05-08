Huawei FreeBuds 6i tanıtıldı

Huawei'nin yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli olan FreeBuds 6i, ses kalitesi ve pil ömrüyle dikkat çekiyor. Yüksek performansı ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcılarına üstün bir müzik deneyimi sunan bu kulaklık, Huawei'nin teknoloji alanındaki iddiasını bir kez daha kanıtlıyor.

Huawei, ses kalitesi ve pil ömründe çığır açan yeni kablosuz kulak içi kulaklık modeli FreeBuds 6i'yi tanıttı. Bu yeni kulaklık, gelişmiş ses teknolojisi, akıllı gürültü engelleme özelliği ve uzun süreli pil ömrüyle dikkat çekiyor.

Yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrü

Huawei FreeBuds 6i, Hi-Res Audio Wireless desteği ve Smart ANC 3.0 teknolojisiyle donatıldı, bu da kullanıcılara yüksek kaliteli müzik deneyimi sunuyor. Dört mıknatıslı sürücüler sayesinde, dinamik ve etkileyici bir ses elde ediliyor.

Kulaklığın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 35 saate kadar dayanan uzun pil ömrüdür. Akıllı Dinamik Aktif Gürültü Önleme (ANC) 3.0 özelliği, kullanıcılara dış gürültüyü en aza indirerek daha sessiz bir dinleme deneyimi sunar. Hızlı şarj desteği sayesinde, kulaklık sadece 10 dakikalık şarjla 4 saat kullanım sunuyor.

Huawei FreeBuds 6i, üç mikrofonlu bir sistemle donatılmıştır ve %50 daha yüksek sinyal gürültü oranı sunuyor. Bu, kulaklığın dış gürültüyü daha etkili bir şekilde engellemesini sağlıyor. Ayrıca, derin sinir ağı (DNN) algoritması sayesinde arama sırasında gürültülü sesleri azaltıyor.

Kulaklığın tasarımı da kullanıcı deneyimini artırır. Cilt dostu silikon kulak uçları, yüksek veya gürültülü ortamlarda rahat bir kullanım sağlıyor. Üç farklı boyutta sunulan kulak uçları, herkesin kendine uygun olanı seçmesine olanak tanıyor

Huawei FreeBuds 6i, beyaz, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Bluetooth 5.3 bağlantısı ve IP54 sertifikası gibi özelliklerle donatıldı. Bu sayede, kullanıcılar güvenilir bir şekilde kablosuz bağlantı kurabilir ve cihazlarını çeşitli ortamlarda güvenle kullanabilirler.