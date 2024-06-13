Huawei FreeBuds 6i Türkiye'de satışta!

Huawei, aktif gürültü engelleme özelliği ile dikkat çeken HUAWEI FreeBuds 6i'yi Türkiye’de satışa sundu. İşte kulaklığın fiyatı ve özellikleri..

Huawei, yeni nesil gürültü engelleme teknolojisi, geliştirilmiş ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkat çeken HUAWEI FreeBuds 6i'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Beyaz, Mor ve Siyah renk seçenekleriyle satışa çıkan FreeBuds 6i, Huawei'in şimdiye kadar geliştirdiği en iyi gürültü engelleme teknolojisi sahip.

Bir saniye içinde gürültü engelleme parametrelerini optimize ediyor

Huawei'in iddiasına göre, FreeBuds 6i, Akıllı Dinamik ANC 3.0 sayesinde farklı senaryolara uyarlanmış en etkili gürültü engelleme deneyimini sunuyor. Bu teknoloji, daha önce yalnızca Pro serisine özelken şimdi FreeBuds 6i'ye entegre edilerek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Akıllı Dinamik ANC 3.0, 34 farklı senaryo için özel olarak eğitilmiş ve ayarlanmış algoritmalar kullanarak gerçek zamanlı ANC modeli oluşturuyor. Bu sayede, cihaz her 2,6 mikrosaniyede bir çevredeki gürültüyü izleyerek, yaklaşık bir saniye içinde gürültü engelleme parametrelerini optimize ediyor.

FreeBuds 6i, pasif ve aktif gürültü engelleme performansı için beş ana sistem seviyesi donanım yükseltmesi içeriyor:

Gürültü Filtreleme Odası: Helmholtz rezonans prensibine dayanarak, özellikle 2-3 kHz aralığındaki orta ila yüksek frekanslı gürültüleri hedef alarak arka plan konuşmalarını azaltıyor.

Yeni Kulak Uçları: Cilt dostu sıvı silikondan yapılan yeni kulak uçları, daha dengeli bir uyum sağlamak için %75 daha kalın üst ve %25 daha kalın duvar tasarımıyla dikkat çekiyor.

3-Mikrofon Sistemi: Ortam seslerini önceki modele göre %50 daha iyi bir sinyal-gürültü oranıyla yakalayan ve düşük ile orta frekanslar arasında genişleyen gürültü engellemeyi sağlayan ek bir harici mikrofon içeriyor.

2,4 Kat Daha Yüksek Bilgi İşlem Gücü: Daha hızlı ve verimli gürültü engelleme performansı sunuyor.

11 mm Dört Mıknatıslı Dinamik Sürücü: Güçlü bas ve net ses kalitesi sunuyor.

FreeBuds 6i, LDAC HD ses codec'i ve Hi-Res Audio Wireless sertifikası ile desteklenerek üstün ses kalitesi sunuyor. Kullanıcılar, müzik deneyimlerini bireysel zevklerine göre ayarlamak için 10 banda kadar ayarlanabilen EQ ayarlarını kullanabiliyorlar.

Huawei, FreeBuds 6i'nin pil ömrünün, şarj kutusu ile birlikte 35 saate kadar toplam oynatma süresi ve kulaklıkların tek bir şarjıyla 8 saate kadar oynatma süresi sağladığını iddia ediyor. Ayrıca, sadece 10 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik oynatma süresi elde edilebiliyor.

HUAWEI FreeBuds 6i, 2.999 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu. 500 TL değerinde 6 Ay Kayıp Kulaklık Desteği de içeren bu fiyat, AFB6iPR kupon kodu ile 200 TL indirimle daha da cazip hale geliyor.