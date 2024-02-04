Huawei, geliştirilmiş pil ömrüne sahip FreeBuds 4E 2024'ü satışa çıkardı

Huawei, 2022'de çıkardığı modeline kıyasla daha da geliştirilmiş FreeBuds 4E 2024'ü piyasaya sürdü. İşte detaylar..

Huawei, daha önce 2022'de piyasaya sürülen FreeBuds 4E'nin bir yükseltmesi olarak en yeni FreeBuds kulaklıkları FreeBuds 4E 2024'ü piyasaya sürdü. Yeni model, selefinin özelliklerinin çoğunu koruyor ancak geliştirilmiş pil ömrü ile birlikte geliyor. Şimdi ayrıntılara geçelim.

Huawei FreeBuds 4E 2024 özellikleri

FreeBuds 4E 2024, selefi ile aynı 14,3 mm dinamik sürücü, 40 KHz frekans ve yarı açık stil tasarımını sürdürüyor. Ayrıca Aktif Gürültü Engelleme 2.0 teknolojisini koruyor ve aramalar sırasında net ses için ENC (çevresel gürültü engelleme) özellikli üç mikrofon kullanıyor.

2022 modeline göre kayda değer gelişme pil ömründe. Şarj kutusuyla birlikte kulaklıklar, önceki modelin 22 saatine kıyasla gürültü azaltma kapalıyken 26 saate kadar çalma süresi sunabiliyor.

Aktif gürültü azaltma açıkken bile, kılıf 17 saatlik kullanım sağlayarak önceki versiyonun 14 saatlik kullanım süresini rahatlıkla aşıyor. Bununla birlikte, kulaklıkların kendileri de gürültü engelleme olmadan 4 saat ve açıkken 2,5 saat olmak üzere benzer bir pil ömrüne sahiptir.

Şarj süreleri de tutarlı kalmaya devam ediyor. Kulaklıkların tamamen şarj olması yaklaşık 40 dakika sürerken, yalnızca kılıf için bu süre yaklaşık 60 dakika.

Bağlantı için Bluetooth 5.2 desteği var ve aynı anda iki cihazla eşleştirebilirsiniz.

Teknik özellikler ve tasarımdaki birçok benzerliğin yanı sıra, selefinin IP64 toz ve suya dayanıklılık derecesinden bahsedildiğini görmedik. Ayrıca FreeBuds 4E 2024, selefindeki üç renge kıyasla sadece iki renkte (Frost Silver ve Ceramic White) mevcut.

Peki fiyatı ne kadar?

Huawei FreeBuds 4E 2024 kulaklıklar Çin'de 699 yuan'dan satılıyor. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve fiyatı henüz bilinmiyor.