Huawei ICT Competition Avrupa Bölge Finali'nde Türk öğrencilerinin başarıları

Huawei'nin Avrupa Bölge Finali Ödül Töreni, Türk öğrencilerinin başarısıyla taçlandı.

"Bağlantı, Zafer, Gelecek" temasıyla düzenlenen Huawei ICT Competition 2023-2024 Avrupa Bölge Finali Ödül Töreni, Türk öğrencilerin başarısına ev sahipliği yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Türk öğrencilere ödüllerin takdim edildiği anlamlı bir platform oldu.

100 bin öğrenciye bilişim eğitimi

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Xiaodong Wei, Huawei'ye bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine katkılarından ötürü teşekkür ederken, Huawei ICT Competition'ın genç yeteneklere yönelik artan ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Huawei ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin önemine vurgu yaparak, gençlerin dijital yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Huawei Avrupa Bölgesi Başkanı ve Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Jim Lu, Huawei ICT Competition'ın genç yeteneklerin yeteneklerini ortaya çıkarmaya yönelik önemli bir platform olduğunu ve önümüzdeki beş yıl içinde 100 bin öğrenciye bilişim eğitimi sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Huawei Avrupa Strateji Direktörü Tide Xu, sıfır karbon hedefi ve dijitalleşmenin öneminin altını çizerek, Huawei'in bilişim sektöründe gençlerin yetişmesine yönelik çabalarına vurgu yaptı.

Huawei Genç Akademi anlaşmasının imzalandığı ödül töreninde, Huawei Bilişim Akademisi Avrupa Üniversite Zirvesi ve bir panel de gerçekleştirildi.

Bu yılki yarışmada, Türkiye'den birçok üniversitenin öğrencileri başarı gösterdi. Erzurum Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi gibi üniversiteler, çeşitli kategorilerde birincilik ve ikincilik ödüllerine layık görüldü. Bu başarılarla, Türkiye'den dört üniversite, Mayıs ayında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek olan küresel finallere katılma hakkı elde etti.