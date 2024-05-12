Huawei, İnovatif Veri Altyapısı Forumu'nda yeni trendleri ele aldı

Huawei'nin Berlin'de düzenlediği IDI FORUM 2024, inovatif veri altyapısıyla ilgili son gelişmeleri ve gelecek trendlerini masaya yatırdı.

Huawei, Berlin'de gerçekleştirilen Huawei IDI FORUM 2024 (İnovatif Veri Altyapısı Forumu) etkinliğinde, "Hazır Veri Altyapısı Oluşturma" temasıyla bir araya geldi. Etkinlik, ölçeklenebilirlik, veri dayanıklılığı ve veri performansı gibi kavramları detaylı olarak ele aldı.

"Önümüzdeki on yıl içinde Avrupa için yeni kapılar açacak"

Huawei'nin önde gelen yöneticilerinin ve farklı endüstrilerden yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Huawei Enterprise Avrupa Başkanı Will Song, açılış konuşmasında veri ve yapay zekanın önemine vurgu yaparak, "Hızla akıllı bir dünyaya giriyoruz. Veriler büyüyor ve yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor" ifadelerini kullandı. Song, Avrupa için yeni fırsatlardan bahsederken, "Zeka, önümüzdeki on yıl içinde Avrupa için yeni kapılar açacak" şeklinde konuştu ve Huawei'in bu trendi takip etmek için "Tüm Zeka" stratejisini önerdi.

Ayrıca, Huawei'in yenilikçi ürünler ve çözümler sunmaya devam edeceğini vurgulayan Song, şu ana kadar 150'den fazla ülke ve bölgede 25.000'den fazla müşteriye hizmet verdiklerini belirtti. Avrupa'nın yeşil geçişini destekleme çabalarına da değinen Song, "Büyük miktarda yapılandırılmamış veriyi ele alan ürünlerimiz var ve OceanStor Pacific Scale-out Depolama, sektördeki en yüksek flash kapasite yoğunluğuna sahip" dedi.

Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Dr. Peter Zhou ise "Veri Uyanış Çağında Veri Depolamanın Yeniden Tanımlanması" başlıklı konuşmasında, veri depolamanın geleceğinin ultra performans, veri dayanıklılığı, yeni veri paradigmaları, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve veri kumaşı gibi çoklu yetenekler tarafından yönlendirileceğini belirtti. Dr. Zhou, Huawei'in müşteri taleplerine odaklanarak öncü AI-hazır veri altyapısı inşa etme taahhüdüne vurgu yaptı.

Etkinlikte ayrıca, Huawei'in veri depolama teknolojisi topluluğu OceanClub resmi olarak tanıtıldı. Platform, veri depolama alanında endüstri uygulamalarını ve teknolojik yenilikleri teşvik etmeyi, teknik alışverişleri ve iş birliklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Huawei Veri Depolama Pazarlama ve Çözümleri Satış Bölümü Başkanı Michael Qiu, OceanClub'ı tanıtırken, yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişme ile birlikte büyük miktarda verinin uyandığını ve veri monetizasyonu çağının başladığını belirtti. OceanClub'ın kuruluş amacının, veri profesyonellerine yapay zeka çağının getirdiği fırsatlardan yararlanma imkanı sağlayarak onları güçlendirmek olduğunu söyledi. Qui, "Kar amacı gütmeyen küresel organizasyon olarak OceanClub, tüm bilişim profesyonellerine hizmet etmeyi, teknik yenilik ve entelektüel alışveriş için bir platform sunmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

Huawei'nin AI için özelleştirilmiş OceanStor A800 ürününün, AI küme kullanımını yüzde 30 artırdığı ve performans açısından rakip sağlayıcınınkinden 4 ve sekiz 8 daha iyi bant genişliği ve IOPS sunduğu belirtiliyor. Ölçeklenebilirlik açısından ise OceanStor A800'ün 512 kontrole kadar dışa doğru ölçeklenmeyi ve maksimum 4096 hesaplama kartına kadar yukarı doğru ölçeklenmeyi desteklediği söyleniyor.