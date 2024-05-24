Huawei, kare formlu Watch Fit 3'ü Türkiye'de satışa sundu

Huawei Watch Fit 3, şık tasarımı, çeşitli renk ve kayış seçenekleri, kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş kişiselleştirme özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte fiyatı ve özellikleri...

Huawei, yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken ürünlerine bir yenisini daha ekledi. İlk kez kare formunu kullandığı Watch Fit 3 modelini Türkiye pazarında tüketicilere sundu.

İnce ve hafif tasarım

Huawei Watch Fit 3, sadece 9.9 mm kalınlığında ve 26 gram ağırlığında olup, kullanıcılara hafif ve rahat bir kullanım sunuyor. 1,82 inç AMOLED ekranı, 1.500 nit parlaklık ve 347 ppi çözünürlük ile mükemmel bir görüntü kalitesi sağlıyor. Saatin tasarımında kullanılan "sun-brushed" taç, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla özenle tasarlandı.

Watch Fit 3'ün arayüzünde dergi tarzı bir ekran görüntüsü ve kart tarzı liste bulunuyor. Bu özellikler, büyük yazı tipleri sayesinde önemli bilgilerin daha net ve kolay okunmasını sağlıyor. "Odaklanmış tasarım" konsepti ile kullanıcı deneyimi en üst düzeye çıkarılıyor.

Çeşitli renk ve kayış seçenekleri

Huawei Watch Fit 3, günlük kullanımda şıklığı yakalamak için çeşitli renk ve kayış seçenekleri sunuyor:

Floroelastomer Kayışlar: Siyah, Pembe, Yeşil ve Beyaz

Siyah, Pembe, Yeşil ve Beyaz Deri Kayış: Beyaz

Beyaz Naylon Kayış: Ayarlanabilir gri

Tüm kayışlar "Link" tasarımı ile kolayca değiştirilebiliyor, böylece kullanıcılar saati kişisel tarzlarına göre özelleştirebiliyor.

Huawei Watch Fit 3, iOS ve Android cihazlarla uyumlu olan Huawei Sağlık uygulaması üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Saat, kullanıcı ile cihaz arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla üç yeni saat yüzü ile birlikte geliyor.

Huawei Watch Fit 3, yeşil, gri, siyah, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle ve kauçuk, naylon ve deri kayış varyantlarıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4.499 TL fiyatla satışa sunuluyor. İlk satış dönemine özel olarak: