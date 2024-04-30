Huawei, Pura 70 serisi ile yerlilik oranını yükseltti

Huawei, teknoloji dünyasında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Son amiral gemisi Pura 70 Serisi ile şirket, %90 gibi yüksek bir yerlilik oranına ulaşarak tamamen yerli üretim hedefine doğru büyük bir ilerleme kaydetti.

Huawei'nin son amiral gemisi Pura 70 Serisi, özellikle Çin'de büyük bir ilgiyle karşılandı ve dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak, telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri %90 gibi yüksek bir yerlilik oranına sahip olması.

Hedef tamamen yerli üretim

Huawei'nin yeni serisi, özellikle ana kameradan başka bileşenlerinin %90'ından fazlasının Çinli şirketler tarafından sağlandığı bilgisiyle dikkat çekiyor. ABD yaptırımlarıyla mücadele eden Huawei, tamamen yerli üretim yolunda önemli adımlar atmış gibi görünüyor.

Fomalhaut Techno Solutions tarafından yapılan bir analize göre, telefonun ekran, kasa, pil ve çipler gibi temel bileşenleri, OFilm, Lens Technology, Goertek, Csun, Sunny Optical, BOE ve Crystal-Optech gibi Çinli tedarikçilerden temin ediliyor.

Huawei, yerli üretimi hedefliyor ve sadece işlemci (Kirin 9010) ve en üst düzey Pura 70 Ultra modelindeki ana kamera gibi bazı bileşenlerde hala yabancı teknolojiye bağımlı. Ancak, çip üretimi ve kamera teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte, Huawei'nin bu alanlarda da yerlileşme sürecini hızlandırması bekleniyor.

IDC'nin 2024 ilk çeyrek raporuna göre, Çin akıllı telefon pazarında Honor ve Huawei ikinci sırada yer alıyor. Ancak, talep karşısında yaşanan tedarik sorunları nedeniyle Huawei'nin Pura 70 Serisi'nin piyasaya sunumunda zorluklar yaşandığı bildiriliyor. Sektör analistleri, Huawei'nin bu yıl 50 milyon telefon sevkiyatıyla güçlü bir performans sergileyeceğini öngörüyor.

Huawei Pura 70 Serisi, şirket için tamamen yerli üretim hedefine doğru önemli bir adımı temsil ediyor. Ayrıca, Çin teknoloji sektörünün geldiği noktayı göstermesi açısından da büyük önem taşıyor.