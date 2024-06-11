HUAWEI ürün gamını genişletiyor! 3 yeni ürün tanıtıldı

Huawei, üyeni ürünleri MateBook X Pro, MateBook 14 ve MatePad 11.5S cihazlarını satışa çıkardı. İşte yeni cihazların özellikleri ve fiyatı...

HUAWEI, teknoloji dünyasında yankı uyandıran yeni ürünlerini tanıttı. Şirket, yeni tablet ve dizüstü bilgisayar modelleri olan MatePad 11.5S, MateBook X Pro ve MateBook 14 ile ürün yelpazesini genişletiyor.

Yeni MatePad 11.5S, MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı

MatePad 11.5S: PaperMatte teknolojisi ile geliyor

HUAWEI'nin yeni tableti MatePad 11.5S, özellikle ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor. 11,5 inç büyüklüğündeki ekranı, 2800 x 1840 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunarak yüksek performans vaat ediyor. PaperMatte teknolojisi sayesinde göz yorgunluğunu azaltan ekran, kullanıcılara daha konforlu bir deneyim sağlıyor.

Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca, 8.800 mAh batarya kapasitesi ile uzun kullanım süresi sunuyor. MatePad 11.5S, uzay grisi, gümüş ve mor renk seçenekleriyle 16.999 TL fiyatla ön satışa sunuluyor. Bu fiyatın içinde manyetik klavye ve 3. nesil NearLink destekli M-Pencil da yer alıyor. Ek olarak, AMP115SPR kupon koduyla 600 TL indirim fırsatı da mevcut.

MateBook X Pro: İnce ve hafif tasarım

Yeni MateBook X Pro, HUAWEI'nin dizüstü bilgisayar kategorisinde iddialı bir adım atıyor. 980 gram ağırlığı ve 13,5 mm kalınlığıyla taşınabilirliği ön planda tutan cihaz, Intel Core Ultra 9 işlemciyle yüksek performans sunuyor. 14,2 inç OLED ekranı, 3.1K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile olağanüstü görsel deneyimler sağlıyor.

Yüzde 93 ekran-gövde oranı ve 1000 nit tepe parlaklığı bulunan MateBook X Pro, HUAWEI X-True Ekran teknolojisi ile renk doğruluğunu ∆E<1 seviyesinde fabrikada kalibre edilmiş olarak sunuyor. Cihaz, 84.999 TL fiyatla ön satışa sunulurken, yanında 6.499 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 8.999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi ile birlikte geliyor. AMBXPROPR kupon koduyla 2500 TL indirim fırsatı da bulunuyor.

MateBook 14: Yüksek performans ve uzun batarya ömrü

HUAWEI'nin bir diğer yeni dizüstü bilgisayarı olan MateBook 14, 2,8K OLED dokunmatik ekranı ve 3:2 ekran oranı ile dikkat çekiyor. 1,31 kg ağırlığında ve 14,5 mm kalınlığında olan bu cihaz, taşınabilirlik ve performansı bir arada sunuyor.

Intel Core Ultra işlemci ile donatılan MateBook 14, 40W TDP sunarken, Çift Shark Fin ısı dağıtma sistemi ile etkili bir soğutma sağlıyor. 70 Wh batarya kapasitesi, 19 saate kadar video oynatma süresi sunuyor. MateBook 14, 42.999 TL fiyatla ön satışa çıkarken, yanında 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 4.499 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi ile geliyor. AMB14PR2500 kupon koduyla da 2500 TL indirim yapılabiliyor.