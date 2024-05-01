Huawei Watch Fit 3: Teknik özellikleri ve fiyatıyla göz kamaştırıyor

Huawei'nin son akıllı saati olan Huawei Watch Fit 3, heyecanla beklenen özellikleri ve fiyatıyla kullanıcıların ilgisini çekmeye başladı.

Huawei, son akıllı saati olan Huawei Watch Fit 3'ü duyurdu ve teknik özellikleriyle birlikte fiyatı ortaya çıktı. Şirketin İngiltere'deki resmi sitesi, 7 Mayıs'ta tanıtılacak olan bu yeni akıllı saatin heyecanla beklenen özelliklerini ve fiyatını açıkladı.

Huawei Watch Fit 3'ün fiyatı ne kadar?

Huawei Watch Fit 3, 1,82 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olacak ve 1.500 nit'e kadar parlaklık sunacak. Ekran ayrıca 347 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz yenileme hızıyla gelecek. Saatte, sağlık takibine yönelik kalp atış hızı, SpO2 seviyesi ve solunum hızı sensörleri bulunacak. Sağlık verilerinizi Huawei Health uygulamasıyla senkronize edebilecek ve egzersiz önerileri alabileceksiniz.

Huawei Watch Fit 3, dahili GPS ve yeni bir Pist Koşu moduyla gelecek, böylece tur mesafelerinizi takip edebileceksiniz. 4GB dahili depolama alanı ve 400 mAh batarya ile saatin 7 güne kadar dayanabileceği belirtiliyor. Ayrıca Bluetooth arama özelliği sayesinde doğrudan saatten arama yapabilirsiniz.

Amazon listelerine göre, Huawei Watch Fit 3'ün Standart sürümü AB için 159 euro, deri kayışlı versiyonu ise 179 euro olacak. Bu yeni akıllı saat, teknoloji severlerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.