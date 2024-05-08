Huawei Watch Fit 3 Türkiye'de!

Huawei, şık tasarım ve bir dizi gelişmiş sağlık ve fitness takip özelliğine sahip akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.

Huawei, sağlık ve fitness tutkunları için tasarlanmış yeni akıllı saati Watch Fit 3'ü Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor. Ultra ince tasarımı, büyüleyici 1.82 inçlik AMOLED ekranı ve gelişmiş sağlık izleme özellikleriyle dikkat çeken bu saat, şık bir görünümle fonksiyonelliği bir araya getiriyor.

Huawei Watch Fit 3'ün fiyatı ne kadar?

Huawei Watch Fit 3, yeşil, gri naylon, siyah, beyaz deri, pembe ve beyaz gibi çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor. Türkiye'de ön siparişe açılan bu akıllı saat, farklı kayış seçenekleriyle kullanıcıların zevkine hitap ediyor. Ön siparişte özel olarak sunulan Watch Fit 3 kayışıyla birlikte, sepette yapılan 300 TL'lik indirimle cazip bir teklif sunuluyor.

Huawei Watch Fit 3'ün fiyatlandırması da seçilen kayış türüne göre değişiyor. Kauçuk kayış modeliyle başlayan fiyatlar, naylon kumaş ve deri kayış seçenekleriyle artıyor. Şu an için yalnızca kauçuk kayış modeli satışta bulunuyor. İşte Huawei Watch Fit 3'ün fiyatları:

Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 4.499 TL

Huawei Watch Fit 3 (Naylon Kumaş Kayış): 4.999 TL

Huawei Watch Fit 3 (Deri Kayış): 5.499 TL

Bu yeni akıllı saat, sadece şık bir aksesuar olmakla kalmayıp, sağlık ve spor tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Pil ömrünün yanı sıra, kapsamlı fitness yönetimi ve sağlık izleme özellikleriyle Huawei Watch Fit 3, kullanıcılarına üst düzey bir deneyim vaat ediyor.