Huawei Watch GT 5 Serisi, Türkiye’de Satışa Çıkmadan Rekor Kırdı!

Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT 5 Serisi, henüz Türkiye'de satışa çıkmadan önce rekor satışlar gerçekleştirdi. iOS ve Android uyumlu olan bu saat, 1 yıllık ekstra garanti hediyesi ile birlikte kullanıcılarla buluşuyor.

Huawei, akıllı saat pazarındaki liderliğini pekiştirme hedefiyle yeni Watch GT 5 Serisi'ni tanıttı. 19 Eylül 2024'te Barselona'da düzenlenen Huawei Yenilikçi Ürün Lansmanı ile duyurulan Watch GT 5 Serisi, 25 Eylül'de satışa sunuldu ve ön sipariş döneminde rekor satışlar gerçekleştirdi. Özellikle sporcular ve fitness tutkunları için geliştirilen özellikleriyle dikkat çeken bu seri, TruSense Sağlık Sistemi sayesinde daha hızlı ve kapsamlı sağlık takibi sunuyor.

46mm, 42mm ve 41mm modelleriyle piyasaya çıkan saat, kullanıcılarına 14 güne varan pil ömrü ile uzun kullanım sunuyor. Aerospace sınıfı titanyum alaşımlı ve nanokristal seramik yapıya sahip GT 5 Pro modeli ise dayanıklılık ve şıklığı bir araya getiriyor. Özellikle golfçüler ve dalgıçlar için geliştirilen modlar, daha kapsamlı spor takibi imkanı sağlıyor.

HUAWEİ WATCH GT 5 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

iOS ve Android uyumluluğu ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

uyumluluğu ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. SMS, WhatsApp, Instagram, Skype gibi mesajlaşma uygulamaları için tam klavye desteği sunuyor.

gibi mesajlaşma uygulamaları için tam klavye desteği sunuyor. AMOLED ekran ile yüksek çözünürlüklü ve canlı görüntüler.

ile yüksek çözünürlüklü ve canlı görüntüler. Kalp atış hızı , oksijen seviyesi , uyku düzeni ve stres yönetimi gibi kapsamlı sağlık takibi özellikleri.

, , ve gibi kapsamlı sağlık takibi özellikleri. 14 güne kadar pil ömrü ile uzun kullanım süresi.

TÜRKİYE İÇİN ÖZEL FİYATLANDIRMA

Huawei, Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma politikası izleyerek Watch GT 5 Serisi'ni daha uygun fiyatlarla satışa sunuyor. 25 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında GT 5 Pro modeli 12.999 TL, GT 5 modeli ise 8.997 TL fiyatla satışa çıkıyor. Bu kampanya ile birlikte FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık ve +1 yıl ekstra garanti hediyesi de veriliyor.

Ayrıca, Vodafone Flex programı ile de sunulan saat modelleri, 12 aya varan taksit seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. 46mm GT5 modeli ayda 1.039 TL, GT5 Pro modeli ise ayda 1.549 TL fiyatla kredi kartsız ödeme imkanıyla sunuluyor. Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye olarak müşterilerine en yeni dijital teknolojileri sunmaya devam ettiklerini belirterek, Huawei Watch GT 5'in Vodafone Flex portföyüne dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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