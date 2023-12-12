Huawei'nin ilk arkası açık kulaklığı FreeClip!

Huawei'nin merakla beklenen Dubai ürün lansmanına yalnızca saatler kalırken, en dikkat çekici olan ise arkası açık kulaklık FreeClip!

Çinli teknoloji devi Huawei, yaklaşan Dubai etkinliğinde tanıtılacak yeni cihazlarını duyurmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte dikkat çeken ürünlerden biri de "FreeClip" adındaki arkası açık kulaklık modeli olacak. Tanıtıma saatler kala, bu kulaklığın tanıtım görüntüleri sızdırıldı.

Arkası açık kulaklıklar arasında bir ilk

Huawei FreeClip, arkası açık kulaklıklar arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Tanıtım görüntülerine göre, iki bölümden oluşan kulaklık kavisli bir parçayla birbirine bağlanıyor. Tasarımı, Huawei tarafından "C köprüsü" olarak adlandırılmış.

FreeClip'in uzun süreli kullanım ve yorgunluk gibi sorunları hafifletmeyi hedeflediği belirtiliyor. Söylentilere göre, kulaklıkların daha iyi hava akışı ve ses kalitesi için havalandırma delikleri içereceği ifade ediliyor. Ayrıca sızdırılan görüntülerde, FreeClip'in şarj kutusu da yer alıyor. Tek şarjla 8 saat kullanım sunması bekleniyor.

Önceki raporlara göre Huawei FreeClip, iki renk seçeneğiyle tanıtılacak: Siyah ve Mor. Teknik özellikler henüz açıklanmamış olsa da, etkinlikle birlikte tüm detaylar ortaya çıkacak.