Hükümetten "Dijital Telif Yasası" açıklaması geldi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif Yasası" üzerinde çalışıldığını açıklayarak, Google ve içerik üreticileri ile temasta olduklarını ifade etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Dijital Telif Yasası" ile ilgili önemli bir açıklama yaparak, içerik üreticiler ve Google ile temas halinde olduklarını belirtti. Dijital ortamda içerik haklarını korumanın önemine vurgu yapan Yayman, mevcut telif yasasının artık ihtiyaçları karşılamadığını ifade etti.

Somut adımlar atılacak

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin dijital mecralardaki temsilcileriyle daha önce yapılan görüşmelerin ardından yeni bir sayfa açılacağını ve somut adımlar atılacağını söyledi. Telif yasasındaki güncellemelerin gerekliliğine dikkat çeken Yayman, konuyla ilgili taleplerin Google'a iletilmesi gerektiğini ifade etti.

Google ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Yayman, Google'a ilk taleplerinin Avrupa'da uygulanan düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsaması olduğunu belirtti. Yayman, bundan sonraki süreçte de aynı talebin Google'a bildirileceğini sözlerine ekledi.