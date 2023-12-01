Ikea'dan daha güvenli evler için sensör geldi

Ikea'dan daha güvenli evler için sensör geldi
Ikea, su sızıntısı ve hareket algılama için yeni üçlü akıllı ev sensörünü duyurdu. Ev hayatını çok daha kolaylaştıracak olan sensörler, 2024'te satışa çıkacak.

IKEA, akıllı ev alanına yönelik ürün yelpazesini genişletiyor. Şirket, üç yeni akıllı ev güvenliği ürününü tanıttı: pencere sensörü, hareket sensörü ve su sensörü. Bu ürünler, mevcut Dirigera Hub ile senkronize edilebiliyor ve kullanıcılar tarafından kolayca özelleştirilebiliyor.

Pencere Sensörü (Parasoll): Ocak 2024'ün ilk yarısından itibaren satışa sunulacak olan bu ürün, kapı ve pencere sensörü olarak kullanılıyor. Açıldığında veya kapatıldığında uyarı vererek kullanıcıyı bilgilendiriyor. İnce tasarımı sayesinde kullanıcılar, sensörü Ikea'nın kendi uygulaması ve akıllı ampüllerle entegre edebiliyor.

Hareket Sensörü (Valhorn): Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda kullanılabilen bu sensör, hareket algılandığında ışıkları veya diğer otomasyonları etkinleştiriyor. Üç adet AAA pil ile çalışan Valhorn, entegre edilmek istendiğinde on adede kadar akıllı ampülle bağlantı kurabiliyor. Bu ürün, Nisan ayında satışa sunulacak.

Su Sızıntı Sensörü (Badrin): Bu ürün, su algılandığında yerleşik bir alarmın yanı sıra Dirigera Hub ile senkronize olarak kullanıcıya anında bildirim gönderebiliyor. Badring, 2024 yılında satışa sunulacak.

Bu yeni akıllı ev güvenliği ürünleri, kullanıcıların güvenliklerini artırmalarına ve ev otomasyonunu daha iyi yönetmelerine olanak tanıyacak. Valhorn ürününün 9 dolara satılacağı belirtilmişken, diğer ürünlerin fiyatları henüz açıklanmadı.

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