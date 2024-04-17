İkonik robot Atlas için dönemin sonu! Emekliye ayrılıyor

Boston Dynamics'in uzun yıllar boyunca dikkatleri üzerine çeken ve ilham veren insansı robotu Atlas, emekliye ayrılacak.

Boston Dynamics'in uzun yıllar boyunca dikkatleri üzerine çeken ve ilham veren insansı robotu Atlas'ın emekliye ayrılacağı duyurusu, robotik teknolojisinde bir dönemin sonunu işaret ediyor.

"ROBOT TEKNOLOJİSİYLE İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Boston Dynamics, 11 yıl önce tanıttığı insansı robotu Atlas'ın emekliye ayrılacağını duyurdu. DARPA tarafından desteklenen robot, insanların güvenli olmayan alanlara girmesi gereken durumlarda arama ve kurtarma operasyonları için tasarlanmıştı. Ancak, Atlas özellikle esnek dans hareketleri ve etkileyici denge becerileriyle dikkat çekti ve kısa sürede bir fenomen haline geldi. Şimdi ise, robot bir veda videosuyla sahneye veda ediyor.

Boston Dynamics, YouTube üzerinden yaptığı açıklamada, "Atlas, neredeyse on yıl boyunca hayal gücümüzü harekete geçirdi, yeni nesil robotikçilere ilham verdi ve bu alandaki teknik engelleri aştı. Artık hidrolik Atlas robotumuzun arkasına yaslanıp dinlenmesinin zamanı geldi" ifadelerine yer verdi.

Boston Dynamics'in Atlas'a veda etmesi, şirketin robotik teknolojisindeki ilerlemeleri ve ticari açıdan daha başarılı ürünler olan Spot gibi robotlara odaklanma eğilimini yansıtıyor. Ancak, şirketin insansı robotlarla ilgili araştırmalarını sürdürme niyeti devam ediyor. Veda videosunun açıklamasında, "Robot teknolojisiyle işimiz henüz bitmedi" deniliyor.