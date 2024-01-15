IMF'den endişelendiren yapay zeka araştırması! Yüzde 40 risk altında

IMF, yapay zekânın etkilerine ilişkin bir çalışma yaptı ve sonuçlarını yayınladı. Bu çalışmanın sonucuna göre dünya çapındaki istihdamın yüzde 40'ı risk altında.

2023'te yapay zeka konusu, hem beyaz hem mavi yaka çalışanları arasında önemli bir tartışma konusu oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir analize göre, yapay zeka hizmet sektörlerinin yüzde 60'ına önemli katkılarda bulunabilir. Ancak, bu durumun yarısı kadar olan yüzde 40'lık kısım risk altında olabilir.

Yapay zekanın potansiyel tehlikesi

IMF yetkililerine göre, yapay zeka ile çalışan personelin yüzde 50'sinden fazlası üretkenliklerini artırabilir. Ancak, yapay zekânın destek vermediği sektörlerde çalışan yüzde 40'lık kısım, işsizlik riski ile karşı karşıya kalabilir. Bu durum küresel çapta eşitsizliğin artmasına ve gelir grupları arasındaki uçurumun büyümesine yol açabilir.

IMF CEO'su Kristalina Georgieva, yapay zekânın çoğu senaryoda eşitsizliği artıracağını belirtiyor. Bu durum, sektör temsilcileri ve politika yapıcıların toplumsal gerilimleri önlemek için çalışmalar yapmalarını gerektirebilir.

Araştırmaya göre, yapay zeka fayda sağlayamadığı sektörlerde doğrudan iş yapıcı bir rol üstlenebilir, bu da iş talebini düşürebilir ve ücretlerin azalmasına veya iş alanlarının ortadan kalkmasına yol açabilir. Genç ve yapay zekâyı benimseyen çalışanlar, gelecekte yapay zekânın avantajlarından yararlanabilirken, yaşlı ve düşük gelirli çalışanlar bu değişikliklerden olumsuz etkilenebilir.