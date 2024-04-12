İnsan vücudundan gelen güç! Su dezenfekte eden cihaz geliştirildi

İnsan vücudundan gelen güç! Su dezenfekte eden cihaz geliştirildi
Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'ndeki bilim insanları, insan vücudundaki statik elektriği kullanarak suyu dezenfekte eden bir su arıtma cihazı geliştirdi.

Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, su arıtma teknolojisinde çığır açacak bir buluşa imza attı. İnsan vücudundaki statik elektriği kullanarak suyu dezenfekte eden bir su arıtma cihazı geliştiren araştırmacılar, bu yenilikçi cihazın özellikle savaş veya enerji kesintisi gibi zorlu durumlarda hayat kurtarıcı olabileceğini belirtiyor.

Vücuttaki statik elektrik ile çalışan su arıtma cihazı geliştirildi

Vücut, basit bir şekilde yürüyüş yaparak statik elektrik üretebilir. Yapılan araştırmada, bu prensibi su arıtma teknolojisine uygulayan bilim insanları, 500 mililitrelik bir su şişesi kullanarak dikkat çekici bir yöntem geliştirdi. İç kısmına iletken polimer elektrotlar yerleştirilen şişenin dış yüzeyine alüminyum parça ekleyen araştırmacılar, bu sayede oluşan statik elektriği suyun dezenfeksiyonunda kullanmayı başardılar. Bu süreç, suyun içindeki bakteri ve virüsleri etkisiz hale getirecek güçlü elektrik alanlarının oluşmasını sağlıyor. Normal bir bireyin sadece 10 dakikalık bir yürüyüşle bu su arıtma cihazını etkinleştirebileceği belirtiliyor.

Proje lideri Sang-Woo Kim, "Su dezenfeksiyonu yaklaşımımız; az gelişmiş veya izole bölgelerde, afet durumlarında veya çatışma bölgelerinde yaşayan insanlar için büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu. Ancak, vücuttaki statik elektriği suyu dezenfekte etmek için kullanma fikrinin seri üretime geçip geçmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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