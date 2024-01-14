Instagram kurucuları kurmuştu! O uygulama kapatılıyor

Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger'in ses getiren haber uygulaması Artifact, bir yıl bile dolmadan kapanıyor.

Instagram'ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger'in ses getiren haber uygulaması Artifact, piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıl geçmeden kapanıyor. Medium'a yazdığı bir notta Systrom, uygulamanın "temel haber okuma" özelliklerinin Şubat ayı sonuna kadar çevrimiçi olacağını, ancak yorum yapma ve gönderme yeteneklerinin kalkacağını söyledi.

Artifact kapanıyor

Uygulama, ünlü kurucu ekibinin yanı sıra, yapay zeka merkezli özelliklerinin yanı sıra Reddit benzeri yorum yapma ve gönderme yetenekleriyle de biliniyordu. Uygulama, özel yazar sayfaları gibi muhabir dostu özellikleri takdir eden gazetecilerin övgüsünü kazanmış ve Apple ve Google'ın uygulama mağazalarında öne çıkmıştı.

Ancak bir yıllık çalışmanın ardından, Systrom ve Krieger'in kendilerinden önceki popüler haber uygulamalarının kurucularıyla aynı zorluklarla karşılaştıkları görülüyor. Systrom, "Çekirdek bir kullanıcı grubunun sevdiği bir şey inşa ettik, ancak pazar fırsatının bu şekilde devam eden yatırımı garanti edecek kadar büyük olmadığı sonucuna vardık" diye yazdı.

Bundan sonra ne yapabileceğini söylemese de, Systrom, "Kişisel olarak yeni şeyler inşa etmeye devam etmekten heyecan duyuyorum, ancak bunun ne olabileceğini sadece zaman gösterecek. Yapay zekanın dokunduğumuz hemen her şeyi değiştirdiği heyecan verici bir zamanda yaşıyoruz ve yeni fikirler için fırsatlar sınırsız görünüyor" dedi.

Bu arada, Artifact hayranlarının uygulama tamamen çevrimdışı olmadan önce manşetleri kontrol etmeye devam etmek için birkaç haftaları daha var.