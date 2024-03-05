Instagram mesaj düzenleme özelliği nasıl kullanılır?

Instagram, kullanıcıların uzun süredir beklediği mesaj düzenleme özelliğini nihayet kullanıma sundu.

Meta, Instagram'a beklenen bazı yeni özellikler eklediğini duyurdu. En dikkat çekici özellik ise mesaj düzenleme seçeneği oldu.

INSTAGRAM MESAŞ DÜZENLEME ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILACAK?

Meta, yayınladığı bir blog yazısında, Instagram'da birine mesaj gönderdikten 15 dakika sonra mesajı düzenleyebileceğinizi duyurdu. Bunun için uygulamada mesajın üzerine basılı tutarak açılır menüden "Düzenle" seçeneğine basmak yeterli olacak.

Mesajları düzenlemeye ek olarak, artık sohbetler gelen kutusunun en üstüne sabitlenebilecek. Bir sohbeti sabitlemek için üzerine basılı tutmak ya da sola kaydırmak, ardından "sabitle" seçeneğine basmak gerekiyor. Ancak gelen kutusunda en fazla 3 grup veya bireysel sohbet sabitlenebiliyor ve istenildiğinde kaldırılabiliyor.

Bir diğer yeni özellik ise mesajlar için okundu bilgisini açma ve kapama imkanı sunuyor. Bunun için, Instagram hesap ayarlarından "Mesajlar ve hikaye yanıtlarına" gidip ardından "Okundu bilgisini göster" seçeneğine dokunmak yeterli olacak.

Instagram ayrıca kullanıcıların en sevdikleri DM çıkartmalarını, en üstte görünmeleri için üzerlerine basılı tutarak kaydetmelerine olanak tanıyor. Ayrıca DM'lere yanıt vermek için çıkartmalar, GIF'ler, videolar, fotoğraflar ve sesli mesajlar da seçilebilecek. Yanıtlamak istediğiniz mesajın üzerine basılı tuttuğunuzda bu ekstra seçenekler görünür olacak.