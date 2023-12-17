Instagram, spam hesapları yasaklıyor

Meta, Intagram'da spam hesaplara yasak getirme kararı aldı. Alınan yeni kurallarla birlikte artık kullanıcıların güvenliği ve uygulamada geçirdikleri zamanın konforu artırılacak.

Instagram, yorumlarda, etiketlerde, hikaye görüntülemelerinde ve takipçilerde spam tespitini sağlamak amacıyla otomatik algılama sistemini güncelledi. Yenilenen denetim sistemleri, sahte takipçileri ve spam içerikleri belirleyerek kullanıcılara daha etkili bir temizleme seçeneği sunacak. Şüpheli spam veya bot hesapları, ayrı bir inceleme kutusuna filtrelenerek kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sağlanacak.

Spam hesaplar yasaklanacak

Tüm bu önlemler sonucunda, spam olarak etiketlenen profillerin gönderileri, içerik oluşturucuların hesaplarında onay alınmadıkça görünmeyecek. Instagram kullanıcıları, sistem tarafından işaretlenen etiket isteklerini görüntüleyebilir, toplu olarak silebilir veya onaylayabilirler.

Ayrıca, içerik politikalarını ihlal eden gönderilerin tespiti durumunda Instagram, kullanıcılara uygulama içi bildirimler göndererek daha şeffaf bir süreç sunacak. Bu sayede hesap kapatılmadan önce kullanıcılar, ihlal edilen içerikleri daha net bir şekilde görebilecekler. Ancak, Instagram'ın Hikayeler bölümünde spam olarak kabul edilen hesaplardan gelen görüntülemelerle ilgili gizleme konusunda devam eden denemeler olduğu, bu konuda net bir kararın henüz alınmadığı belirtiliyor.