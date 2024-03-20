Instagram ve Facebook kullanıcılarını ilgilendiriyor! Meta'dan ücret düşüren hamle geldi

Meta, Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşüreceğini duyurdu.

Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik ücretlerini düşüreceğini duyurdu. Bu karar, kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) soruşturmasını sona erdirmeyi hedefliyor.

Daha düşük maliyetlerle reklamsız deneyim

Meta'nın avukatı Timothy Lamb, bir çalıştayda yaptığı açıklamada, reklamsız abonelik modelinin fiyatını düşürerek AB düzenleyicileriyle yaşanan sorunları çözmeyi amaçladıklarını belirtti. Meta, Facebook ve Instagram için aylık reklamsız abonelik ücretini tek bir hesap için aylık 9,99 avrodan 5,99 avroya indirmeyi teklif etti. Her ek hesap için ise 4 avro ücret alınacak.

Lamb, bu indirimle ilgili olarak "Bu makul bir kişinin bu kalitedeki hizmetler için ödemesi gereken aralığın açık ara en alt sınırıdır. Ve bunun ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Şu anda düzenleyici belirsizlik mevcut ve bunun hızla çözülmesi gerekiyor" dedi.

Meta'nın bu teklifi, Avrupalı düzenleyicilerin soruşturması karşısında atılmış bir adım olarak görülüyor. Lamb, Meta'nın bu adımının süreci hızlandırmak ve düzenleyicileri yatıştırmak için yapıldığını belirtti.

Öte yandan, söz konusu abonelik ücretinin içinde, kullanıcıların Apple ya da Google gibi uygulama mağazalarından indirme yapmaları halinde ödeyecekleri ek ücretler bulunmuyor. Bu da kullanıcıların daha düşük maliyetlerle reklamsız deneyime erişebileceklerini gösteriyor.