Instagram ve Facebook'ta gençleri koruyan karar! Bu yaşın altındaysanız mesaj alamayacaksınız

Meta, gençleri korumak için bir önlem alma kararı verdi. Artık Facebook ve Instagram'da, 16 yaş altındaki çocuklar, yabancılardan mesaj alamayacak.

Meta, Instagram ve Facebook'u kullanan gençlerin güvenliğini artırmak amacıyla yeni adımlar atıyor. Şirket, 16 yaş ve altındaki kullanıcıların Instagram'da tanımadıkları kişilerden doğrudan mesaj almasını engelleyeceğini duyurdu. Bazı bölgelerde ise bu kısıtlama 18 yaş altı kullanıcılar için geçerli olacak.

Güvenlik önlemi nedeniyle mesaj yasaklandı

Instagram'da kayıtlı gençler, bu yeni güvenlik önlemi hakkında bilgilendirici bir bildirim alacaklar. Benzer şekilde, 16 yaş ve altındaki Facebook Messenger kullanıcıları, yalnızca Facebook arkadaşlarından veya iletişim bilgilerini paylaşan kişilerden mesaj alabilecekler.

Meta, yakında Instagram ve Facebook Messenger'a gençler için yeni bir özellik ekleyeceğini duyurdu. Bu özellik, mesajlar şifrelenmiş olsa bile gençlerin takip ettikleri veya bağlantılı oldukları kişilerden gelen istenmeyen ve uygunsuz içerikleri engelleyecek. Ayrıca, reşit olmayan kullanıcılara bu tür içerikleri paylaşmamaları konusunda uyarılacak. Bu özelliğe ilişkin detaylar daha sonra açıklanacak.

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD'nin Iowa eyaletinin Başsavcısı, TikTok'a karşı bir dava açtı. Savcı, TikTok'un çocuklara ve gençlere düzenli olarak uygunsuz içerikler gösterdiğini iddia etti. Bu nedenle, uygulamanın iOS sürümünün 17 yaş üstü bir uygulama olarak derecelendirilmesi gerektiğini savundu. Meta'nın aldığı bu önlemler, gençlerin dijital platformlarda daha güvenli bir deneyim yaşamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.