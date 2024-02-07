Instagram ve Facebook'tan, kullanıcılarını etkileyecek yeni özellik!

Meta platformları olan Facebook, Threads ve Instagram'da, kullanıcıları etkileyecek yeni hamle geldi.

Günümüzde, Midjourney, Stable Diffusion gibi birçok üretken yapay zeka kullanılarak görseller oluşturulabiliyor. Ancak bu görseller zaman zaman tartışmalara neden olabiliyor. Bu nedenle, Meta şimdi, OpenAI ve Microsoft gibi firmaların araçlarıyla oluşturulan görsellerin işaretlenebilmesi için çalışmalara başlıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren, görseller kullanıcıların görmeyeceği şekilde işaretlenecek.

THREADS VE INSTAGRAM'DA PAYLAŞILAN GÖRSELLERİ YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA İŞARETLEYECEK

Meta'nın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta, Facebook, Threads ve Instagram'da paylaşılan görselleri yapay zeka ile üretilmiş olmaları durumunda işaretleyecek ve kullanıcıları, görselin gerçek olmadığı, dijital olarak üretildiği konusunda bilgilendirecek. Zaten Meta, kendi yapay zeka araçlarıyla üretilen her içeriği etiketliyor.

YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLEN GÖRSELLER BELİRTİLECEK

Yeni geliştirilen yapay zeka etiketleme aracı kullanılabilir hâle geldiğinde, Meta aynı işlemi OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock ve Google'ın araçları tarafından üretilen görseller için de gerçekleştirecek. Bu açıklama, bir yandan da yapay zekânın olası zararları ve kötüye kullanımları karşısında platformların güvenlik önlemleri almaya ve bir standart oluşturmaya odaklandıklarını da gösteriyor.

Clegg, bu aşamada görsellerin kolayca etiketlenebildiğini ancak iş ses dosyalarına ya da videolara geldiğinde işlerin karmaşıklaştığını ve bu alanda hâlâ yol kat etmeleri gerektiğini belirtti. Teknik kısmı bir kenara bıraktığımızda ise şirketlerin, şiddet ve çocuk istismarı içeren görsellerin engellenmesi için son on yılda kurduğu sistemin bu düzenleme için bir taslak olarak kullanıldığını söylemek mümkün. Bu da ileride başka firmaların da Meta'ya bu etiketleme sürecinde katılması olasılığını ortaya koyuyor.