Instagram'a arka planı değiştirmeye olanak tanıyacak yapay zeka aracı geldi

Instagram'a yeni bir özellik geldi. Yapay zeka desteğine sahip arka plan değiştirme özelliği, herkesin işini kolaylaştıracak. İşte ayrıntılar...

Meta'nın Instagram Hikayeleri için getirdiği yeni yapay zeka özelliği, kullanıcılara görüntüleri zenginleştirmek ve hikayelerini yeniden tasarlamak için arka planlar oluşturma imkanı tanıyor. Bu özellik, ABD'de kullanıma sunulmuş durumda olup diğer ülkelerdeki kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz belirlenmemiştir.

Ahmad Al-Dahle, Meta'nın Üretken Yapay Zeka Başkan Yardımcısı, bu özelliği Threads üzerinden duyurdu. Kullanıcılar, Hikayeler kamerasında bulunan "metin ekle" düğmesinin yanında yeni bir simge görecekler. Bu simgeye dokunarak kullanıcılar, "Yavru köpeklerle çevrili" veya "Patlayan bir volkanın kenarında" gibi komutlar girerek yapay zeka tarafından oluşturulan yeni arka planları kullanabilecekler.

Meta, bu özellikle birlikte, sosyal medya platformlarındaki yapay zeka tabanlı özellikleri artırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Eylül 2023'teki Meta Connect etkinliğinde duyurulan Instagram'daki yeni görüntü düzenleme ve oluşturma araçları, şirketin yapay zeka konusundaki çeşitli girişimlerinden sadece biriydi.

Ayrıca, Meta'nın Instagram'da beta olarak sunulan Gen AI Personas, yapay zeka sohbet botları aracılığıyla ünlü kişilikleri taklit ederek genç kullanıcıları hedef alıyor. Bu yapay zeka sohbet botları, Kendall Jenner, Paris Hilton ve Futurama karakteri Bender gibi ünlü kişiliklere benzerlik gösteriyor. Bu adım, şirketin sosyal medya platformlarında kullanıcı etkileşimini artırma ve içerik oluşturma deneyimini geliştirme hedefine yönelik atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.