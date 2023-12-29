Instagram'a dikkat çeken özellik! Profil paylaşma dönemi başlıyor

Instagram'a dikkat çeken özellik! Profil paylaşma dönemi başlıyor
Instagram'ın içerik üreticileri ve markaların çok işine yarayabilecek bir özelliği, uygulamaya entegre etmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu özellikle birlikte artık Hikayeler'de profil paylaşılabilecek.

Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik olarak hikayeler bölümüne önemli bir özellik eklemeye hazırlanıyor. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar artık başkalarının profillerini kendi hikayelerinde paylaşabilecekler.

Instagram'a profil paylaşma özelliği geliyor

Yeni özellik, "Hikayene ekle" fonksiyonu benzeri bir işleyişle çalışacak ve kullanıcılara başkalarının profillerini detaylı bir şekilde hikayelerinde paylaşma imkanı sunacak. Profil detayları, eklenen hikayede daha ayrıntılı bir şekilde görülebilecek, aynı zamanda bu özellikle içerik üreticileri ve markalar için daha fazla etkileşim ve görünürlük potansiyeli taşıyacak.

Henüz test aşamasında olan bu özelliğin geniş kullanıma ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Instagram, kullanıcılarının deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan bu güncellemeyle, platform üzerindeki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

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