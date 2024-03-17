Instagram'a herkesi mutlu edecek yeni özellik geliyor!

Instagram'a herkesi mutlu edecek yeni özellik geliyor!
Instagram, kullanıcılarına geçmişe dönük paylaşımlar yapma imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram'ın yeni özelliği ne olacak?

Instagram, kullanıcılarının taleplerini karşılamak ve deneyimlerini geliştirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Instagram yakında kullanıcılara geçmişe dönük paylaşım imkanı sunacak bir özelliği devreye alması bekleniyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, istedikleri bir tarihi seçerek geçmişteki anılarını veya paylaşımlarını tekrar paylaşabilecekler.

"Geçmişe Gönder" adı altında kullanıcılara sunulacak

Bu yeni özellik "Geçmişe Gönder" adı altında kullanıcılara sunulacak. Bu özelliğin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Instagram'ın bu konuda çalışmalar yürüttüğü ve yakın gelecekte kullanıcılara sunmayı planladığı belirtiliyor.

Geçmişe dönük paylaşım özelliği, kullanıcıların profilini düzenleme ve geçmişteki anılarını tekrar canlandırma konusunda yeni bir olanak sunacak. Ancak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Instagram'ın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

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