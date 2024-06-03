Instagram'a kullanıcıları kızdıracak 'reklam' özelliği geliyor!

Instagram, "Reklam Arası" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcıların tepkisini çekecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Reklam Arası" olarak adlandırılan bu özellik, Instagram'da gezinirken atlanamayan reklamlarla karşılaşmanıza neden olacak. Reklamlar 3 ila 5 saniye arasında değişen sürelerle karşınıza çıkacak.

Meta'nın "Instagram'da reklam göstermenin yeni bir yolu" olarak tanımladığı bu özellik, diğer pek çok uygulamada gördüğümüz atlanamayan reklamlar gibi çalışacak. Kullanıcılar, Reklam Arası kapsamında aniden beliren reklamları atlayamayacaklar ve tıpkı diğer platformlarda olduğu gibi, reklamın ne kadar süreceğini gösteren bir sayaçla bilgilendirilecekler.

Instagram'ın yeni özelliği nasıl görünecek?

Instagram'ın henüz test aşamasında olan Reklam Arası özelliği, bazı kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Özellikle Reddit gibi sosyal ağlarda yapılan paylaşımlarda, kullanıcılar bu özelliğin rahatsız edici olduğunu belirtiyorlar. Hatta bazı kullanıcılar, sırf bu özellik yüzünden Instagram'ı bırakabileceklerini ifade ediyorlar.

Kullanıcı tepkileri ve geleceği

Instagram'ın bu yeni özelliği tüm kullanıcılarına ulaştırıp ulaştırmayacağı şu an için belirsiz. Ayrıca, bu reklamların ne sıklıkla ve ne kadar rahatsız edici olacağı da net değil. Ancak şu bir gerçek ki, kullanıcıların tepkileri dikkatle izleniyor ve bu geri bildirimler, özelliğin geleceğini şekillendirebilir.

Instagram kullanıcıları, platformun geleceğinde nelerle karşılaşacaklarını merakla bekliyor. Reklam Arası özelliği, sosyal medya deneyimini nasıl etkileyecek, hep birlikte göreceğiz. Şirketin, kullanıcı geri bildirimlerine göre bu özellik üzerinde değişiklik yapıp yapmayacağı ise zamanla netlik kazanacak.