Instagram'a yeni özellik! Artık profillerde de gözükecek

Instagram, kullanıcıların anlık durumlarını paylaşmalarına olanak tanıyan Notlar özelliğine önemli bir güncelleme yapacağını duyurdu. Bundan böyle, Notlar yalnızca DM'lerde değil, aynı zamanda kullanıcı profillerinde de görülebilecek.

Instagram, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla sürekli olarak yeni özellikler ekliyor. Son olarak, Aralık 2022'de tanıtılan ve 24 saat boyunca aktif kalan "Notlar" özelliği, platformun önemli yeniliklerinden biriydi. Bu özellik, kullanıcıların anlık durumlarını paylaşmalarına olanak tanırken, şimdi ise Notlar'a önemli bir güncelleme daha geldi: Artık bu notlar, sadece DM'lerde değil, doğrudan kullanıcı profillerinde de görülebilecek.

Instagram'a yeni özellik geliyor

Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek adına sürekli olarak yenilikler getirmeye devam ediyor. Aralık 2022'de sunulan ve 24 saat boyunca aktif kalan "Notlar" özelliği, bu yeniliklerden biriydi. Platform, anlık durum paylaşımını sağlayan bu özelliği düzenli olarak güncellemeye devam etti. Şimdi ise Notlar özelliğine yeni bir güncelleme daha geliyor. Daha önce sadece DM'ler bölümünde üst kısımda görülebilen Notlar artık doğrudan profillerde de görülebilecek.

Bu yeni güncelleme, Notlar özelliğini platform içinde daha etkili hale getirecek. Kullanıcılar, artık diğer kullanıcılarla iletişime geçmek için yepyeni bir bölümden faydalanabilecekler. Ayrıca durum paylaşımlarının görünürlüğü de artacak. Ancak, profil üzerine eklenen notlar henüz herkese açık değil. Instagram, yakın gelecekte bu özelliği geniş kitlelere sunmayı planlıyor.

Instagram'ın paylaştığı ekran görüntülerinden, Notlar'ın profil sayfalarında nasıl görüneceği konusunda bir fikir edinebiliyoruz. Kullanıcılar, profil fotoğrafının hemen üst kısmından diğer kullanıcıların paylaştığı notlara kolayca erişebilecekler.

Ayrıca, Meta'nın birkaç ay önce Notlar özelliğine bir cevap özelliği eklediğini de belirtmek gerekir. Şirket, bu yeni güncelleme ile birlikte, hikayelerdeki "Sen de Ekle" aracına benzer bir işlev sunmayı planlıyor. Bu sayede kullanıcılar, arkadaşlarıyla sorular paylaşabilecek ve notlar aracılığıyla cevap verebilecekler.