Instagram'a yeni özellik geliyor! Artık sessize alabileceksiniz

Instagram, kullanıcılarına taciz eden hesapları sessize alarak daha güvenli bir deneyim sunmak için yeni bir güvenlik kontrolü olan "Sınırlı Etkileşimler" özelliğini tanıttı. Bu özellik, platformun yapay zekâ hamlelerine bir yenisi olarak, kullanıcıların istenmeyen DM'leri ve yorumları filtrelemesine olanak tanıyor.

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına taciz eden hesaplardan gelen DM'leri ve yorumları gizlemeleri için yeni bir güvenlik kontrolü sunuyor. "Sınırlı Etkileşimler" adı verilen bu özellik, yakın arkadaş listenizde olmayan kişilerden gelen mesajları sessize almanıza olanak tanıyor.

Instagram, sınırları genişletiyor: Taciz eden hesaplara karşı yeni güvenlik kontrolü

Bu güncellemeyle birlikte Instagram, sadece son takipçilerden veya sizi takip etmeyen kişilerden değil, aynı zamanda yakın arkadaş listenizdeki kullanıcılar dışındaki herkesten gelen istenmeyen mesaj ve yorumları da filtreleyebilmenizi sağlıyor. Başlangıçta içerik oluşturucuları taciz kampanyalarından korumak amacıyla sunulan bu özellik, artık herkes tarafından kullanılabilecek.

Yakın arkadaşlarınız dışındaki kişilerden gelen DM'leri, etiketleri ve bahsetmeleri sessize aldığınızda, sadece listenizdeki kişilerden gelen içerikleri görüntüleyebileceksiniz. Bu sayede, gürültü oluşturan istenmeyen etkileşimleri filtreleyerek daha huzurlu bir deneyim elde edebileceksiniz.

Instagram, rahatsız edici hesapları 4 haftaya kadar sınırlamanıza izin veriyor ve isterseniz bu süreyi uzatabilmenize olanak tanıyor. Ayarları değiştirmek için profilinize gidip "Sınırlı Etkileşimler" seçeneğini seçebilir ve sınırlamaları isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu sayede, sizi takip etmeyen hesaplar, son takipçiler veya yakın arkadaşlarınız dışındaki herkes için gelen etkileşimleri kontrol altında tutabilirsiniz.