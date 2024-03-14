Instagram'a yeni özellik geliyor! "Shot"
Instagram, mevcut özelliklerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 'Gönderi', 'Hikaye' ve 'Reels' gibi fonksiyonları bünyesinde barındıran platform, şimdi de 'Shot' adını verdiği yeni bir paylaşım formatı üzerinde çalışıyor.
Instagram yeni bir hikaye formatı üzerinde çalışıyor
Sosyal medya devi Instagram, ilk çıktığı zamanlardan beri sadece fotoğraf paylaşımı yapılabilen bir platform olarak tanınıyordu. Ancak zamanla, video, hikaye ve Reels gibi farklı formatları da bünyesine katarak kullanıcı deneyimini zenginleştirdi.
Instagram'ın güncellemelerle en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alması, sürekli olarak yeni formatlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Son iddialara göre, Instagram'un 'Shot' adını verdiği yeni bir paylaşım formatı geliştiriliyor. Bu yeni özellik, hikayeler bölümünde farklı bir tarzda paylaşımlar yapmayı mümkün kılacak.
Sosyal medya platformlarıyla ilgili bilgiler paylaşan Alessandro Paluzzi adlı bir kullanıcı, bu özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulabileceğini öne sürdü. Paluzzi, 'Shot' formatıyla ilgili ilk görüntüleri de paylaşarak, Instagram'ın yeni bir hikaye formatı üzerinde çalıştığını doğruladı.
Bununla birlikte, platformun ayrıca 'Pop-Mode' adını taşıyan henüz detayları netlik kazanmayan bir kamera aracı üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Yakın gelecekte, kullanıcılara direkt mesajlar üzerinden dosya gönderme imkanı sunacak olan Instagram, önümüzdeki aylarda tek bir paylaşımda (tek post içinde) paylaşılabilen fotoğraf ve video sayısını 10'dan 20'ye çıkarmayı planlıyor.