Instagram'a yeni özellik geliyor! "Shot"

Sosyal medya devi Instagram, sürekli olarak kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak, platformun 'Gönderi', 'Hikaye' ve 'Reels' gibi özelliklerine ek olarak 'Shot' adını taşıyan yeni bir paylaşım formatı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu gelişme, Instagram kullanıcılarının paylaşımlarını daha da çeşitlendirmesini sağlayacak gibi görünüyor. Detaylar haberimizde...

Instagram, mevcut özelliklerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 'Gönderi', 'Hikaye' ve 'Reels' gibi fonksiyonları bünyesinde barındıran platform, şimdi de 'Shot' adını verdiği yeni bir paylaşım formatı üzerinde çalışıyor.

Instagram yeni bir hikaye formatı üzerinde çalışıyor

Sosyal medya devi Instagram, ilk çıktığı zamanlardan beri sadece fotoğraf paylaşımı yapılabilen bir platform olarak tanınıyordu. Ancak zamanla, video, hikaye ve Reels gibi farklı formatları da bünyesine katarak kullanıcı deneyimini zenginleştirdi.

Instagram'ın güncellemelerle en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alması, sürekli olarak yeni formatlar üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Son iddialara göre, Instagram'un 'Shot' adını verdiği yeni bir paylaşım formatı geliştiriliyor. Bu yeni özellik, hikayeler bölümünde farklı bir tarzda paylaşımlar yapmayı mümkün kılacak.

Sosyal medya platformlarıyla ilgili bilgiler paylaşan Alessandro Paluzzi adlı bir kullanıcı, bu özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulabileceğini öne sürdü. Paluzzi, 'Shot' formatıyla ilgili ilk görüntüleri de paylaşarak, Instagram'ın yeni bir hikaye formatı üzerinde çalıştığını doğruladı.

Bununla birlikte, platformun ayrıca 'Pop-Mode' adını taşıyan henüz detayları netlik kazanmayan bir kamera aracı üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Yakın gelecekte, kullanıcılara direkt mesajlar üzerinden dosya gönderme imkanı sunacak olan Instagram, önümüzdeki aylarda tek bir paylaşımda (tek post içinde) paylaşılabilen fotoğraf ve video sayısını 10'dan 20'ye çıkarmayı planlıyor.