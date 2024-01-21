Instagram'da müzikli hikaye nasıl indirilir? Instagram'da müzikli hikaye nasıl indirilir Android? Instagram müzikli hikaye nasıl indirilir iOS? İşte detaylar...

Fotoğraflar, videolar, müzikler, filtreler, çıkartmalar, metinler ve daha pek çok şeyle çarpıcı Instagram hikayeleri oluşturabilseniz de, hikayeyi müzikle indirmenize izin vermiyor. Neden diye mi soruyorsunuz? Bunun çoğunlukla müzik lisanslama ve ücretsiz dağıtımla ilgisi var. Bununla birlikte, yine de bir Instagram hikayesini müzikle kaydetmek istiyorsanız, bunu yapmanın birkaç basit yolu vardır.

Instagram'da müzikli hikaye nasıl indirilir?

İlk olarak, Instagram'ı açın ve fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve her şeyi içeren bir hikaye oluşturun. Bu adımda müzik de eklemelisiniz. Şimdi, hikayeyi yayınlamayın. Bunun yerine, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve "Kaydet "i seçin.

Böylece müzikli Instagram hikayeniz doğrudan iPhone'un film rulosuna kaydedilir. iOS'ta Instagram'da "Müziksiz kaydet?" uyarısını bile görmüyorsunuz ki bu kesinlikle garip. Sadece uygulamanın hikayeyi işlediğini ve cihazınıza indirdiğini görüyorsunuz.

Ancak, süreç daha önce bu kadar basit değildi ve Android'de hala bu kadar basit değil. Bu da bizi bir sonraki bölüme getiriyor.

Bu, Instagram'ın bunu eskiden olduğu gibi geri alabileceği anlamına geliyor. Bu durumda, bir gün uyanır ve müzikli hikayelerinizi doğrudan kaydetmenin en kolay yolunun iOS'ta çalışmadığını görürseniz, bu dolambaçlı yöntemi izleyebilirsiniz.

Instagram'a gidin ve müzikli bir hikaye oluşturmayı tamamladıktan sonra, hikayeyi yayınlamak yerine sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Ardından, "Kaydet "i seçin ve hikâye cihazınızın film rulosuna kaydedilsin. Şimdi, ana sayfadan sağa kaydırarak Mesajlar bölümüne gidin. Burada, yakın arkadaşlarınızla yaptığınız sohbetlerden birini açın ve sol alt köşedeki "kamera" simgesine dokunun. Şimdi, sol alt köşedeki galeri simgesinden yeni indirdiğiniz hikayeyi (videoyu) seçin. Şimdi, yukarı kaydırın ve hikayenize müzik ekleyin. Bundan sonra, sol alt köşede "Sohbette tut" seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Bundan sonra, müzikli videoyu sohbette paylaşmak için sağ alttaki "Gönder "e dokunun. Mesaj iletildikten sonra, bir dizi seçenek görmek için videoya dokunup basılı tutun ve videoyu galerinize indirmek için "Kaydet "i seçin.

Hikayeyi zaten yayınladıysanız veya eski bir Instagram hikayesini müzikle kaydetmek istiyorsanız, bunu arşivler aracılığıyla yapabilirsiniz. Yine bu, kalitede herhangi bir düşüş olmadan özel hesaplar için de işe yarayacaktır. Nasıl çalıştığını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin: